Sony gaat PlayStation 5 zelf verkopen in Benelux

Sony is van plan om zijn PlayStation 5 zelf te gaan verkopen aan consumenten in de Benelux. In de Verenigde Staten verkoopt de fabrikant sinds 2019 al consoles direct aan consumenten, maar in Europa gebeurt dat nog niet. Dit jaar moet daar verandering in komen.

Directe verkoop aan consumenten heeft Sony in boekjaar 2020 in totaal 200 miljoen dollar aan omzet opgeleverd, meldt het bedrijf in een presentatie voor investeerders. In 2021 moet dat oplopen tot 600 miljoen dollar en uitbreiding in Europa moet daaraan bijdragen.

In september 2019 zette Sony zijn PlayStation Direct-website op, voor de directe verkoop van consoles aan consumenten, zonder tussenkomst van een externe winkel of webshop. Vooralsnog gebeurt dat alleen in de Verenigde Staten, maar dit jaar komt er uitbreiding naar Europa. Op een slide worden Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk, Ierland en het Verenigd Koninkrijk bij naam genoemd.

Wanneer Sony start met de verkoop van PlayStation-hardware aan consumenten in de Benelux, is nog niet bekend. Ook is nog niet duidelijk of de directe verkoop zal helpen bij het oplossen van de schaarste. In de VS, waar Sony de PS5 al direct aan consumenten verkoopt, laat het bedrijf geregeld een aantal mensen toe tot een wachtrij om de console te kunnen kopen. Sony gaf eerder deze maand aan dat de PlayStation 5 naar verwachting nog tot in 2022 moeilijk verkrijgbaar zal zijn.

Met het zelf verkopen van consoles volgt Sony Microsoft en Nintendo. Xbox- en Switch-consoles zijn in de Benelux al langer te koop via respectievelijk de Microsoft Store en de My Nintendo Store.