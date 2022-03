Microsoft: exclusieve Dolby Vision en Atmos voor Xbox was foutje

Xbox Series X- en S-consoles krijgen toch niet twee jaar lang exclusief Dolby Atmos en Dolby Vision. Dat zegt Microsoft. Volgens het bedrijf stond dit per ongeluk fout in een blogpost op de Franstalige Xbox-site. De consoles krijgen wel Dolby Atmos en Vision, maar niet exclusief.

Microsoft zegt in een statement tegen The Verge-redacteur Tom Warren dat de blogpost, die inmiddels offline is gehaald, per abuis gepubliceerd was door een lokaal Xbox-team en dat daarin onnauwkeurige informatie stond over de exclusiviteit van Dolby Atmos en Dolby Vision op de Xbox Series X en S. Microsoft zegt dat er geen exclusiviteitsdeals zijn van de technologie op de consoles.

Wel is Microsoft partner van Dolby Atmos en Dolby Vision en hebben beide consoles ondersteuning voor deze standaarden. Twee dagen geleden was op de Franstalige Xbox-site te lezen dat Dolby Vision en Atmos twee jaar lang exclusief zouden zijn voor Xbox-consoles. Dolby Vision komt dit jaar naar de Xbox Series-consoles. Eigenaren van een Xbox Wireless Headset kunnen volgens Microsoft tot 30 september gratis een Dolby Atmos-licentie activeren.