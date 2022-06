Microsoft laat controls zien op tweede scherm Surface Duo na update Xbox-app

De Microsoft Xbox Game Pass-app voor Android, waarmee gebruikers games kunnen streamen, laat na een update controls zien op het tweede scherm. Het is voor het eerst dat de app geoptimaliseerd is voor Microsofts eigen Android-smartphone.

De update staat in de Play Store met als datum 18 mei, maar volgens The Verge is de update net uit. De Surface Duo laat na de update het beeld van de game zien op het bovenste scherm, terwijl de controls op het onderste scherm staan. Daarmee moet de lay-out volgens de site denken aan aan Nintendo DS-handheld.

De functie werkt met de 50 games op het platform die ondersteuning hebben voor input via touchscreens. Veel games werken alleen met een via bluetooth verbonden reguliere controller. Behalve het tonen van controls op het tweede scherm is de interface van de app nu ook aangepast op Microsofts eigen telefoon. De Surface Duo kwam vorig jaar uit in de VS en is sinds vorige maand verkrijgbaar in Nederland.