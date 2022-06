No Man's Sky en twee andere VR-games krijgen Nvidia DLSS-ondersteuning

Nvidia kondigt aan dat er DLSS-ondersteuning aan negen games is toegevoegd. Voor het eerst zitten daar ook VR-games bij: No Man's Sky, Into The Radius en Wrench. De rendertechniek die framerates flink kan verhogen, kan goed van pas komen bij VR-games.

Met DLSS ingeschakeld op de Performance-modus is in No Man's Sky een winst tot 70 procent te behalen bij een 4k-resolutie, zegt Nvidia. In Wrech, een simulator waarin spelers aan auto's kunnen sleutelen, verdubbelen de prestaties ruimschoots als DLSS en raytracing zijn ingeschakeld. Van Into The Radius toont Nvidia geen voorbeelden of benchmarks.

Het is voor het eerst dat er DLSS-ondersteuning beschikbaar is in VR-games. Dergelijke games vereisen in combinatie met nieuwe headsets die een hoge resolutie hebben en hoge refreshrates ondersteunen veel gpu-rekenkracht. De flinke prestatiewinst die DLSS kan opleveren kan daarbij goed van pas komen.

In totaal zijn er deze maand negen games met DLSS-ondersteuning bijgekomen. Naast de VR-games zijn dat Amid Evil, Aron's Adventure, Everspace 2, Redout: Space Assault, Scavengers en de nieuwe versie van Metro Exodus.

DLSS staat voor deep learning super sampling en is een techniek die alleen werkt op GeForce RTX-kaarten. Nvidia gebruikt daar de Tensor-cores voor. DLSS rendert games in een lagere resolutie en vult ontbrekende details aan met behulp van kunstmatige intelligentie. In de praktijk levert dat weinig verlies aan beeldkwaliteit op en een flinke prestatieboost. AMD werkt aan een alternatief dat volgens geruchten in juni zal verschijnen.