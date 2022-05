Gerucht: AMD's FidelityFX Super Resolution verschijnt in juni

AMD's antwoord op DLSS van Nvidia, FidelityFX Super Resolution, moet volgende maand uitkomen. Dat stelt youtuber Coreteks, die eerder AMD-nieuws vroegtijdig naar buiten bracht. Volgens hem testen gameontwikkelaars FSR nu en is de ontwikkeling bijna klaar.

FidelityFX Super Resolution heeft volgens de youtuber een aantal voordelen op DLSS van Nvidia. Zo zou de technologie vooraf geen training nodig hebben van een generative adversial network, of GAN, en wordt FSR veel vroeger dan DLSS ingezet in het grafische proces. Het is volgens de berichtgeving een algoritmische upscaler die weinig overhead nodig heeft.

In potentie zou FSR daarvoor minder werk vereisen van ontwikkelaars en zou de technologie sneller en makkelijker ingezet kunnen worden. Het is nog onbekend welke prestatievoordelen FSR zou opleveren, omdat er verschillende versies van FSR aan ontwikkelaars geleverd zijn, stelt Corteks.

FSR is onderdeel van de FidelityFX-toolkit en wordt daardoor officieel ondersteund door AMD-gpu's. Volgens Coreteks is FSR daarnaast geschikt voor Nvidia-gpu's, al zou AMD niet per se toestaan dat videokaarten van de concurrent voordeel hebben van de technologie.

Dat AMD vorderingen maakte met FSR, werd een maand geleden bekend. Er werd nog geen datum genoemd voor de release, schreef PCGamer toen, behalve dat de technologie in 2021 naar RDNA2-gpu's moest komen. Wel werd bekend dat ook consoles van de technologie gebruik moeten kunnen maken en dat deze in tegenstelling tot DLSS geen gebruikmaakt van machinelearning. Vooralsnog is de lijst met ondersteunde games niet heel groot, maar hij groeit wel.