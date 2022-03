AMD geeft ook RX 470 en 480 optimalisaties voor FSR en Intel overweegt support

AMD voorziet ook de Radeon RX 470 en 480 van optimalisaties voor FidelityFX Super Resolution, kortweg FSR. Deze techniek is AMD's tegenhanger voor Nvidia's DLSS. Intels chief architect Raja Koduri toont daarnaast interesse voor de techniek voor de Xe HPG-gpu's.

Op reddit geeft AMD aan dat de twee videokaarten optimalisaties krijgen voor FSR. Eerder ontbraken de RX 400-kaarten in de lijst met gpu's die FSR-optimalisaties zouden krijgen, terwijl AMD de RX 500-serie wel noemde. Dit was opvallend, omdat de twee series allebei gebruik maken van Polaris-gpu's. De RX 500-gpu's waren alleen iets hoger geklokt dan de RX 400-equivelanten.

De fabrikant geeft verder geen toelichting over waarom de gpu's eerder ontbraken van de lijst van geoptimaliseerde grafische kaarten. FidelityFX Super Resolution is AMD's tegenhanger van DLSS en is bedoeld om framerates in games te verhogen door spellen op een lagere resolutie te renderen en te upscalen. AMD kondigde de techniek op dinsdag aan en maakt deze vanaf 22 juni beschikbaar.

In tegenstelling tot Nvidia's techniek is er voor FSR geen speciale hardware vereist. Daardoor kan de techniek ook werken op gpu's van andere fabrikanten, maar AMD doet daar geen optimalisaties voor. Games moeten wel aangepast worden om FSR mogelijk te maken. Technische details over de werking van FSR zijn nog niet bekendgemaakt. Wel heeft AMD aangegeven dat het gaat om spatial upscaling-technologie.

Intel heeft ook interesse in de techniek getoond. Op Twitter geeft Intels chief architect Raja Koduri aan er 'zeker naar te kijken'. De deeplearning-mogelijkheden van Xe HPG-gpu's lenen zich volgens Koduri voor dergelijke technieken. Hij zegt daarom 'zeker' naar open initiatieven als FSR te kijken 'om het werk van softwareontwikkelaars makkelijker te maken'.