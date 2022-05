SIDN Labs dicht tsuNAME-kwetsbaarheid in dns

SIDN Labs heeft samen met andere partijen een kwetsbaarheid in dns beschreven waarmee resolvers misbruikt konden worden voor ddos-aanvallen. De onderzoekers hebben de kwetsbaarheid TsuNAME genoemd en een fix beschikbaar gesteld.

TsuNAME doet zich volgens de onderzoekers voor bij misconfiguratie bij resolvers waardoor cyclic dependency oftewel wederzijdse afhankelijkheid kan optreden. In hun rapport geven de onderzoekers als voorbeeld een resolver met name server-gegevens die example.org laten verwijzen naar cat.example.com en example.com naar mouse.example.org. In die situatie kunnen resolvers de ip-adressen bij de name server-gegevens niet ophalen.

Onder omstandigheden kan de verkeerde configuratie een stortvloed aan queries veroorzaken, omdat resolvers dan dns-queries tussen de twee domeinen heen en weer blijven sturen. De onderzoekers beschrijven dat een configuratie-error met wederzijdse afhankelijkheid begin 2020 maakte dat de autoritatieve servers voor het toplevellandendomein van Nieuw-Zeeland 50 procent meer verkeer te verduren kregen: van 800 miljoen naar 1,2 miljard dagelijkse queries. Al die extra queries waren te relateren aan de twee verkeerd geconfigureerde domeinen. Dns gebruikt caching om de autoratieve servers te ontlasten, maar als de resolver de name server-gegevens niet cachet, maakt deze veel vaker contact met de servers.

Een aanvaller kan deze kwetsbaarheid misbruiken om ddos-aanvallen te veroorzaken. Met name oude resolvers zijn kwetsbaar maar ook Googles publieke dns-resolver bleek een bron van herhaalde queries. Google heeft het probleem verholpen en Cisco deed dit ook met OpenDNS. De fix is om code aan resolvers toe te voegen zodat deze cyclic dependency detecteren en een einde kunnen maken aan de queryloops. Beheerders kunnen met behulp van de opensourcesoftware CycleHunter controleren op wederzijdse afhankelijkheden. De kwetsbaarheid werd onderzocht door SIDN Labs, in samenwerking met InternetNZ en het Amerikaanse USC Information Sciences Institute. Die hebben een speciale TsuNAME-pagina opgezet met verdere details.