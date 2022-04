'AMD's FidelityFX Super Resolution komt op 22 juni beschikbaar voor zeven games'

AMD's FidelityFX Super Resolution, een feature om framerates in games te verhogen, komt op 22 juni beschikbaar. Dan zullen er zeven games zijn die er meteen gebruik van kunnen maken, waaronder Godfall en Anno 1800. Dat stelt Videocardz op basis van meerdere bronnen.

Videocardz toont een lijst met de games die vanaf 22 juni al ondersteuning bieden en een lijst met twaalf games die deze ondersteuning op korte termijn zullen bieden. Op welke termijn die twaalf games met ondersteuning komen, is onbekend. Daar zitten onder meer DOTA 2, FarCry 6 en Resident Evil Village tussen. Videocardz baseert zich hierbij op meerdere bronnen, waaronder Twitter-gebruiker Broly_X1 of vegeta, die al vaker AMD-releases op correcte wijze voorspelde.

AMD's FidelityFX Super Resolution, afgekort als FSR, is de tegenhanger van Nvidia's DLSS. Het is een feature die voor videokaartbezitters vanaf 22 juni beschikbaar komt via een driver-update. In tegenstelling tot DLSS, dat alleen beschikbaar is voor Nvidia's GeForce RTX-kaarten, is FSR niet enkel beschikbaar voor AMD-gpu's. De techniek werkt in combinatie met videokaarten uit de Radeon RX 6000-, RX 5000-, RX 500- en RX 400-serie, alle Vega-videokaarten en alle Ryzen-apu's. De techniek werkt ook met andere videokaarten, zoals die van Nvidia, al betreft dat geen officiële ondersteuning.

Eerder toonde AMD FSR met een RX 6800 XT-videokaart en de game Godfall in een 4k-resolutie met de grafische Epic-instelling en ingeschakelde raytracing. Zonder gebruik van FSR leverde dat gemiddeld 49fps op. Met FSR op de hoogste kwaliteit ging dat omhoog naar 78fps en in de snelste Performance-modus werd 150fps gehaald. Naast een ondersteunde videokaart is het ook noodzakelijk dat games aangepast worden om gebruik te kunnen maken van de spatial upscaling-technologie.