Nvidia brengt in samenwerking met Valve DLSS naar Linux via Steam Proton

Nvidia DLSS, of Deep Learning Super Sampling, komt ook naar Linux-systemen door een samenwerking met Valve, via Steam Proton. Dat heeft Nvidia aangekondigd tijdens Computex 2021. Met DLSS kunnen met behulp van machine learning hogere framerates behaald worden.

Om DLSS naar Linux te halen werkt Nvidia samen met Valve. Met behulp van de opensource-tool Proton van Steam kunnen nu al games die eigenlijk voor Windows bedoeld zijn op Linux-systemen gespeeld worden, ondersteund door het programma Wine. Proton krijgt ondersteuning voor DLSS, zodat ook Linux-gamers gebruik kunnen maken van de techniek.

DLSS is een reconstructietechniek van Nvidia die werkt met de Tensor-cores van GeForce RTX-videokaarten. Games worden met die techniek in een lagere resolutie gerenderd en weer opgeschaald naar een hogere resolutie. De ontbrekende details worden ingevuld met machine learning. Dat levert over het algemeen frameratewinst op, zonder dat de grafische kwaliteit daar erg onder lijdt.

Volgens Tom's Hardware wordt DLSS-support waarschijnlijk onderdeel van de Linux Steam Client Beta, waar Proton in gebouwd is, al kan het ook als optionele feature worden toegevoegd. Nvidia heeft geen toelichting gegeven hoe DLSS precies moet gaan werken via Proton, en wanneer DLSS gaat werken op Linux-systemen. Maar het bedrijf zegt wel dat Linux-gamers niet lang hoeven te wachten. Deze maand moet er nog ondersteuning komen voor Vulkan-games en DirectX-support komt in het najaar.

De aankondiging is onderdeel van de grotere presentatie van Nvidia tijdens computerbeurs Computex. Het bedrijf kondigde daar een dag geleden nog de RTX 3080 Ti en 3070 Ti aan met 12GB en 8GB GDDR6X. Ook werd aangekondigd dat Doom Eternal, Red Dead Redemption 2 en Rainbox Six Siege DLSS-ondersteuning krijgen.