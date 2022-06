Nvidia's DLSS werkt vanaf september met DirectX en Steam Proton op Linux

In september wordt het mogelijk om op Linux DirectX 11- en 12-games te spelen met Nvidia's Deep Learning Supersampling-techniek. Dat werkt in combinatie met Steam Proton. Het was al mogelijk om DLSS te gebruiken op Linux met games die de Vulkan-api gebruiken.

Volgens Nvidia zijn vanaf volgende maand tientallen DirectX 11- en 12-games te spelen op Linux via Steam Proton met DLSS. De gpu-maker noemt enkele voorbeelden, zoals Control, Cyberpunk 2077, Death Stranding en F1 2020. Een complete lijst van ondersteunde games is er niet, maar volgens Nvidia's bewoordingen gaat het om veel meer games.

DLSS-ondersteuning voor DirectX-games komt naar Linux via Steam Proton; de opensourcetool van Valve waarmee duizenden Windows-games op Linux te spelen zijn. Sinds juni is het mogelijk om op die manier DLSS te gebruiken in combinatie met Linux en games die de Vulkan-api gebruiken. Nvidia zal een driver-update moeten uitbrengen voor Linux om ook de combinatie van DirectX en DLSS mogelijk te maken. Wanneer in september die update precies komt, is nog niet bekend.

Nvidia kondigt ook een reeks games aan die bij de release ondersteuning voor DLSS en RTX-raytracing krijgen. Dat gaat onder andere om Marvel's Guardians of the Galaxy, Dying Light 2 Stay Human, Battlefield 2042 en de remake van Myst. Verder maakt Nvidia bekend dat de pc-versie van Chivalry 2 'in de toekomst' een update krijgt die DLSS toevoegt.