Beheerder usenet-site Nzbxs.com schikt met Brein en haalt website offline

Stichting Brein heeft een schikking getroffen met de beheerder van usenet-indexsite Nzbxs.com. De site bevatte nzb-bestanden voor het downloaden van onder andere films, muziek en games. Volgens de auteursrechtenorganisatie had de site 'enkele duizenden bezoekers per maand'.

De beheerder van de site heeft volgens Brein informatie verschaft over bij de site aangemelde leden. De stichting wil die naar eigen zeggen gaan 'benaderen'. Onderdeel van de getroffen schikking is een onthoudingsverklaring. Dat wil zeggen dat de beheerder een boete kan krijgen als hij in herhaling valt. Inhoudelijke details over de schikking zijn niet bekendgemaakt. Daardoor is niet bekend of er een geldbedrag is betaald. Stichting Brein noemt vaak zelf het bedrag als er in de schikking overeen is gekomen om te betalen. In dit geval schrijft Brein dat de beheerder een 'tegemoetkoming' heeft betaald in de kosten.

Volgens Brein verklaarde de beheerder van Nzbxs.com dat het om een hobbyproject ging. De site zou 'duizenden' unieke bezoekers per maand ontvangen. Op de site waren tienduizenden nzb-bestanden te vinden waarmee bestanden op usenet te vinden zijn. Het ging om categorieën zoals video, audio, games en applicaties.

Eerder in augustus schikte Brein met een grote uploader en beheerder van linksites voor 15.000 euro. De man koos er volgens de stichting voor om te schikken om zo de zaak niet voor de rechter te laten komen. Hij uploadde films en tv-series naar usenet en plaatste verwijzingen daarnaar op spotwebsites die hij beheerde. Ook had hij eerder een private tracker met torrentbestanden onder zijn beheer.

Een andere uploader, bekend onder de naam Snaterke, ging begin augustus niet in op een schikkingsvoorstel van Brein en zodoende kwam de zaak voor de rechter. Na dagvaarding verscheen de persoon niet op de zitting. Ook de jurist reageerde niet meer. Bij verstek heeft de rechter de vorderingen van Brein integraal toegewezen. Daarmee moet de persoon 5640 euro proceskosten betalen aan Brein en in geval van toekomstige inbreuken een dwangsom van 1000 euro per dag, of 500 euro per inbreuk betalen. Volgens Brein heeft Snaterke ruim 5000 spots op verschillende indexwebsites gepubliceerd.