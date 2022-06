EA geeft patent op Ping-systeem uit Apex Legends vrij voor andere ontwikkelaars

EA maakt vijf toegankelijkheid-gerelateerde technologieën waar het patent op heeft beschikbaar voor andere ontwikkelaars. Het gaat onder andere om het Ping-systeem uit Apex Legends en opties voor kleurenblinden.

In een zogenaamde Patent Pledge zegt EA toe geen stappen te ondernemen tegen ontwikkelaars die technieken uit de genoemde vijf patenten gebruiken. Het gaat om patenten die betrekking hebben op opties of eigenschappen in games die spelers met beperkingen kunnen helpen. EA hoopt dat andere ontwikkelaars de technieken gaan toepassen om daarmee games inclusiever te maken.

De bekendste techniek die de uitgever vrijgeeft, is het Ping-systeem uit Apex Legends. Spelers kunnen daarmee communiceren middels audio en visuele commando's en signalen, die allemaal verlopen via input van een controller. Volgens EA helpt dat mensen met beperkingen die moeite hebben met communiceren. Het Amerikaanse patentbureau heeft dinsdag hiervoor een patent toegekend aan EA onder de noemer Contextually aware communications system in video games.

Een ander patent dat EA vrijgeeft, richt zich op een technische oplossing voor kleurenblindheid. De broncode daarvan is vrijgegeven via GitHub. De drie andere patenten hebben ook betrekking op het toegankelijker maken van games voor spelers met zichtproblemen en die worden volgens EA al veelvuldig gebruikt in EA-games uit de FIFA- en Madden NFL-franchises. Het gaat om technieken die kleuren, helderheid en contrast detecteren en aanpassen, om de zichtbaarheid van kleuren met een vergelijkbare helderheid te verbeteren.