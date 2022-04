Merendeel van Nederlandse overheidsapps voldoet niet aan toegankelijkheidseisen

Het merendeel van de Nederlandse overheidssoftware voldoet niet aan de wettelijke eisen rondom toegankelijkheid. Vanaf woensdag moet software van de overheid een zogenaamde toegankelijkheidsverklaring hebben, maar volgens Appt heeft slechts een van de 900 apps dat.

Vanaf 23 juni moet de overheid verplicht al zijn software laten voldoen aan specifieke toegankelijkheidseisen. Die maken het makkelijker voor mensen met een beperking om de websites en apps te gebruiken. In 2018 werd in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid vastgelegd wat die eisen zijn, maar ook dat de apps daarvoor per 23 juni 2021 een verklaring voor moeten hebben. Daarin staat op welke manier de apps of websites aan de eisen voldoen. Volgens de stichting Appt voldoet vrijwel geen enkele app daaraan.

De stichting baseert zich daarvoor op het register dat ict-beheerder Logius bijhoudt. Daarop staan de toegankelijkheidsverklaringen inclusief een codering van A tot en met D. Een A-label stelt dat een applicatie volledig aan alle eisen voldoet. Dat is bij slechts één dienst het geval. De Berichtenbox-app is op iOS op de juiste manier toegankelijk. Er is nog een andere app met een A-label, maar volgens Appt klopt die niet omdat er bijvoorbeeld geen alternatieve tekst in een logo zit.

Dat wil niet automatisch zeggen dat alle andere apps helemaal niet aan de eisen voldoen. Het overgrote merendeel van de apps heeft namelijk helemaal geen verklaring. Het gaat om 'minstens 800 apps' waarvan geen informatie beschikbaar is. Verder hebben 41 apps een B-label, wat betekent dat er problemen zijn gevonden in het onderzoek en er een plan is om die bij te werken. Bij 46 apps zijn er 'eerste maatregelen' genomen, en bij 110 apps zijn er wel verklaringen opgesteld maar zijn er helemaal geen plannen om de toegankelijkheid te verbeteren.

Appt wijt het lage aantal toegankelijkheidsverklaringen aan de kennis over het onderwerp onder ontwikkelaars. "Voor de inwerkingtreding van deze wetgeving was de vraag naar toegankelijke apps namelijk erg laag. Er was daarom weinig noodzaak om kennis op te bouwen", zegt de stichting. Wel zegt de stichting dat er 'nog veel werk aan de winkel is, al zien we wel dat er steeds meer verbeteringen worden doorgevoerd'.