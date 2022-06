Xbox Party Chat krijgt spraak-naar-tekst- en tekst-naar-spraakfuncties

Microsoft gaat de Xbox Party Chat-functie voorzien van opties om gesproken tekst om te zetten naar geschreven tekst en andersom. De opties zijn een verdere uitbreiding van de toegankelijkheidsopties voor Xbox-consoles, waar Microsoft sterk op inzet.

De mogelijkheid om spraak en tekst om te zetten is deze week beschikbaar gemaakt voor Xbox Insiders. Spraak-naar-tekst en tekst-naar-spraak zijn opties die ingeschakeld kunnen worden in het toegankelijkheidsmenu van Xbox-consoles. Ook zijn de functies te vinden via het optiemenu als gebruikers in een Xbox Party aanwezig zijn.

Bij gebruik van de spraak-naar-tekst-functie verschijnt er een venster met een automatische transcriptie van alle gesproken teksten. Een icoontje geeft aan of het gaat om een tekst gaat die gesproken is en is omgezet naar tekst. Deze functie is bedoeld voor gamers die doof zijn of een slecht gehoor hebben.

Met de tekst-naar-spraak-functie kunnen gebruikers teksten typen en die laten uitspreken, om zo in een Party deel te nemen aan een gesprek. Daarbij kan gekozen worden uit een lijst van verschillende stemmen. Vooralsnog zijn de functies alleen beschikbaar voor testers in het Xbox Insider-programma. Het is nog niet bekend wanneer alle gebruikers de functies krijgen.

Microsoft bracht in 2018 de Xbox Adaptive Controller uit voor gamers met een beperking. Deze modulaire controller kan met diverse accessoires worden uitgebreid, zodat knoppen bijvoorbeeld met voeten of de mond zijn te bedienen. In februari vernieuwde Microsoft zijn Xbox Accessibility Guidelines voor ontwikkelaars, om games beter toegankelijk te maken.