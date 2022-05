EA vraagt patent aan op automatisch aanpassen moeilijkheidsgraad in games

EA heeft een patent aangevraagd voor technologie waarmee het de moeilijkheidsgraad van een spel dynamisch en onopgemerkt kan laten aanpassen. Met deze techniek wil EA statische moeilijkheidsgradaties aanpakken en gamers langer doen spelen.

EA monitort met zijn in het patent voorgestelde Dynamic Difficulty Adjustment System de interactie die een gebruiker heeft met een spel in een bepaalde periode van tijd en vergelijkt deze data aan de hand van modellen. Daarna maakt de technologie een voorspelling hoe lang de speler bij het huidige spelverloop de gamesessie zou willen voortzetten.

De artificiële intelligentie past hierop de moeilijkheidsgraad ongemerkt en automatisch aan om de speler betrokken te houden zodat deze door wil spelen. Op deze manier wil EA de ‘statische’ moeilijkheidsgradaties aanpakken die sommige spelers ontmoedigen tijdens een moeilijk of een makkelijk stuk in een spel en vervolgens sneller een gamesessie doen afsluiten. De aanvraag van een patent op technologie wil nog niet zeggen dat een bedrijf daadwerkelijk de technieken ontwikkelt of wil inzetten.

EA denkt wel al enkele jaren aan deze technologie. In 2016 vroeg het bedrijf een soortgelijk patent aan voor een vergelijkbare technologie. Dat werd in 2018 aan het bedrijf toegewezen. Kort daarna uitte heel wat gamers hun ongenoegen over het potentieel gebruik van dit systeem in games zoals FIFA waarop EA met een statement naar buiten kwam dat het geen gebruik maakt van het Adaptive Difficulty System in FIFA of andere soortgelijke EA-games.

Dat stelde gamers niet gerust want eind 2020 spanden enkele Amerikaanse gamers een class-action lawsuit aan tegen EA waarin ze opperde dat het bedrijf wel degelijk de moeilijkheidsgraad kunstmatig beïnvloede om gamers aan te zetten om loot boxes te kopen. EA bezorgde de aanklagers bewijzen waaruit bleek dat de technologie niet verwerkt zit in dergelijke games waarop de aanklagers hun aanklacht begin vorige maand lieten vallen.