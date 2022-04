EA onderzoekt illegale verkoop FIFA 21 Ultimate Team-kaarten door werknemers

EA gaat onderzoek doen naar de geruchten dat werknemers van het bedrijf FIFA Ultimate Team kaarten verkopen voor duizenden euro's. Op Twitter circuleren meerdere berichten van spelers die via een contactpersoon bij EA zeldzame kaarten konden kopen.

Volgens de berichten die rondgaan op Twitter onder de hashtag #EAgate worden kaarten van zeldzame spelers als Cristiano Ronaldo en Ruud Gullit verkocht voor duizenden euro's. In chats is te zien hoe iemand die mogelijk verbonden is aan EA de FUT-kaarten aanbiedt.

Het gaat vooralsnog om onbevestigde geruchten, maar EA maakt woensdag op Twitter bekend daar toch onderzoek naar te doen.

Het was al bekend dat er illegale handel is in FUT-coins waarmee pakjes kaarten gekocht kunnen worden. Nog niet eerder waren er berichten dat er specifieke kaarten verkregen werden in ruil voor geld.

De FUT-kaarten zijn omstreden, omdat deze verkrijgbaar zijn via lootboxes. Spelers hebben kritiek op dit systeem, omdat het onduidelijk is hoe groot de kans is om een specifieke speler te krijgen. Voor sommige categorieën spelers ligt de winkans lager dan een procent en dat betekent dat FIFA-spelers zelfs na het besteden van duizenden euro's zonder een zeldzame spelers blijven zitten.

Ook ligt EA inmiddels onder een vergrootglas van de kansspelautoriteiten in verschillende landen, omdat het systeem veel weg heeft van gokken. In België is de verkoop van deze lootboxen al gestaakt om deze reden.