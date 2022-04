HTC brengt Facial Tracker voor Vive-brillen uit die gezichtsbewegingen herkent

HTC heeft twee nieuwe trackers uitgebracht voor de Vive. De Vive Tracker 3.0 is een opvolger van de bestaande tracker, maar er komt ook een Facial tracker voor het volgen van gezichtsbewegingen.

De Facial Tracker is een nieuw accessoire voor de Vive-headset. Die komt onderaan de bril te hangen en is gericht op het gezicht. De tracker kan op die manier gezichtsuitdrukkingen en mondbewegingen volgen. HTC zegt dat het mogelijk is 38 verschillende gezichtsbewegingen te volgen rondom de lippen, kaak, tanden, tong, wangen en kin van een gebruiker. Op die manier is het bijvoorbeeld mogelijk om iemand digitale avatar realistisch te laten spreken.

De tracker heeft een een tracking rate van 60Hz en een latency van 'onder de 10 milliseconden', al specificeert HTC niet precies om hoeveel het gaat. Het apparaat maakt gebruik van twee camera's en een infraroodsensor om beelden in het donker op te nemen, en wordt aangesloten op de bril met een USB-C-connector. HTC heeft een aparte SDK uitgebracht voor het apparaat.

HTC heeft daarnaast ook een nieuwe Vive Tracker uitgebracht. De Tracker 3.0 is een derde kleiner en 15 procent lichter dan zijn voorganger, en heeft een langere accuduur. De batterij moet 75 procent langer meegaan dan het eerdere model. De nieuwe tracker is compatibel met alle steamVR-headsets en heeft een field of view van 240 graden. De Facial Tracker en de nieuwe Tracker 3.0 kosten allebei 139 euro.