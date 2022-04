Uitvinder cassettebandje Lou Ottens is overleden

De uitvinder van de muziekcassette Lou Ottens is afgelopen weekend op 94-jarige leeftijd overleden. Ottens ontwikkelde als werknemer bij Philips de muziekcassette. Hij was later ook betrokken bij de populaire vervanger van het cassettebandje: de compact disc.

Foto: Jordi Huisman (Creative Commons)

Bij Philips ontwikkelde ingenieur Lou Ottens met zijn team de muziekcassette, waarvan in 1963 een eerste prototype werd geïntroduceerd. Het cassettebandje werd snel populair naast de op dat moment dominante langspeelplaat. Het cassettebandje zorgde ervoor dat muziek makkelijker meegenomen kon worden onderweg.

De uitvinding van Otten werd wereldwijd meer dan 100 miljard keer verkocht. Hij bleef zijn verdere werkzame leven werken bij Philips, waar hij tot 1969 hoofd productontwikkeling was. Daarna werd hij directeur audio en was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de cd. Ottens ging in 1986 met pensioen.

Het cassettebandje is in de afgelopen jaren opnieuw populair geworden. In de VS steeg de verkoop van de muziekcassette met dertig procent sinds 2017. Artiesten brengen muziek in kleine oplages uit op cassettebandjes voor hun trouwe fans. Ottens was zelf niet zozeer te spreken over deze ontwikkeling. In een interview met NRC uit 2018 zei hij dat 'niets kan tippen aan het geluid van de cd'.

Ottens overleed volgens zijn familie zaterdag in zijn woonplaats Duizel in Noord-Brabant.