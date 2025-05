Groot onderzoek VS: uitvinders vinden minder uit in dienst van grote bedrijven

Uitvinders die in dienst komen van grote bedrijven verdienen meer geld, maar dienen minder patentaanvragen in dan uitvinders die bij kleine bedrijven gaan werken. Dat blijkt uit een groot Amerikaans onderzoek.

Het onderzoek van de Universiteit van Chicago en het US Census Bureau, gedaan onder 760.000 Amerikaanse uitvinders die actief waren tussen 2000 en 2019, wijst uit dat na een overname uitvinders minder productief worden. Zij dienen gemiddeld 6 tot 11 procent minder patentaanvragen in dan uitvinders bij kleinere bedrijven. De uitvinders die bij een groot bedrijf gingen werken, verdienden 12 procent meer dan degenen die dat niet deden.

De onderzoekers maakten een model met de veronderstelling dat grote bedrijven uitvinders willen wegkapen en hun uitvindingen op de plank laten liggen om hun marktpositie te verdedigen. Dat model toetsten zij met de data van de 760.000 uitvinders en gegevens over waar ze werken, hoeveel patentaanvragen ze deden en hoeveel ze verdienden. Een vermindering van patentaanvragen en uitvindingen kan de Amerikaanse economie op termijn schaden. Daarom is het nodig om te kijken of er aanpassingen in politiek beleid nodig zijn, betogen de onderzoekers onder meer in The Wall Street Journal.

Hoewel het een groot onderzoek is, is nog onbekend welke oorzaken leiden tot deze gevolgen. Volgens een Deense wetenschapper die niet betrokken was bij het onderzoek, is het bijvoorbeeld ook mogelijk dat sommige uitvinders beter gedijen binnen een groot bedrijf, terwijl anderen juist een kleiner bedrijf prefereren.