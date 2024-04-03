Wetenschappers: sommige mensen zien meer beelden per seconde dan anderen

Wetenschappers hebben vastgesteld dat bepaalde individuen meer beelden per seconde kunnen zien dan anderen. Sommige testpersonen konden meer dan zestig lichtsignalen per seconde waarnemen, terwijl anderen moeite hadden om 35 lichtsignalen per seconde te detecteren.

In het onderzoek, dat aan het Trinity College in Dublin plaatsvond, werd nagegaan of er een verschil kon waargenomen worden in de visual temporal resolution van 88 testpersonen. Dat is het vermogen van het visuele systeem van een individu om snelle veranderingen in lichtintensiteit in de omgeving waar te nemen. De wetenschappers gebruikten hiervoor critical flicker fusion: een testmethode waarbij met een zeer hoge frequentie op vaste intervallen een lichtsignaal wordt uitgezonden naar een individu om na te gaan vanaf welke frequentie die het knipperende lichtsignaal niet meer kan detecteren en een constante lichtbron lijkt te zien.

Uit de resultaten blijkt dat er 'aanzienlijke' verschillen werden waargenomen bij de testpersonen. Sommige testpersonen hadden volgens The Guardian moeite om 35 lichtsignalen per seconde te detecteren, terwijl andere testpersonen dan weer geen moeite hadden om meer dan 60 lichtsignalen per seconde te detecteren. Clinton Haarlem, een van de wetenschappers achter het onderzoek, vertelde aan de Britse krant dat het onderzoeksteam denkt dat individuen die meer lichtsignalen per seconde kunnen waarnemen, ook meer visuele informatie meekrijgen. De man vermoedt dat atleten en professionele gamers een hogere visual temporal resolution kunnen hebben. Uit het onderzoek blijkt overigens dat er geen noemenswaardige verschillen tussen mannen en vrouwen zijn.