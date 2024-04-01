Nvidia koopt Xbox, Facebook-blokkade en Belletjetrekdag: het is weer 1 april

Heeft Nvidia écht Xbox overgekocht van Microsoft? Is je de toegang tot Facebook, Instagram en WhatsApp ontnomen? En ga jij je videodeurbel afplakken om mee te doen aan de Nationale Belletjetrekdag? Tweakers verzamelt in dit overzicht de beste 1 aprilgrappen.

Nvidia neemt Xbox over van Microsoft

Er heeft een enorme verschuiving plaatsgevonden, schrijft TweakTown, want Nvidia zou het Xbox-merk officieel hebben overgenomen van Microsoft. Met de overname zou Nvidia Sony met zijn aankomende PlayStation 6 in verlegenheid brengen, doordat de volgende Xbox-console gebruik zou maken van de volgende generatie AI- en raytracingmogelijkheden van Nvidia. De nieuwe Xbox zou in 2025 verschijnen, op 1 april natuurlijk. Het nieuwsbericht heeft alle ingrediënten van een broodjeaapverhaal.

Nationale Belletjetrekdag

Vele dagen in het jaar staan in het teken van iets. Zo was het 31 maart naast Eerste Paasdag ook nog eens Wereld Back-updag en een dag eerder vond de Internationale Dag van het Potlood plaats. Coolblue vond het klaarblijkelijk tijd voor een nieuwe dag, namelijk Nationale Belletjetrekdag.

Doordat veel mensen hun traditionele bel inmiddels hebben ingeruild voor een videodeurbel, is de lol er volgens de elektronicawinkel tegenwoordig wel vanaf. Daarom biedt Coolblue stickers aan om op de camera van de slimme deurbel te plakken. Met die sticker laat je aan buurtgenoten weten dat belletje trekken bij jou gewoon kan, op 1 april tenminste.

Freedom Internet blokkeert Facebook, Instagram en WhatsApp

De internetprovider is helemaal klaar met het privacy- en advertentiebeleid van Meta. Freedom Internet heeft daarom het rigoureuze besluit genomen om de diensten van het bedrijf te blokkeren per, jawel, 1 april. Klanten van Freedom zouden vanaf maandag niet langer toegang hebben tot de apps en websites van Facebook, Instagram, WhatsApp en Threads. Dat is nog niet alles, want ook de modems van de provider krijgen een update. Alle apparaten in een straal van 50 meter kunnen daardoor geen gebruik meer maken van de diensten van Meta, ook apparaten van klanten bij andere providers. Leuk bedacht, maar wij trappen er niet in!

CERN wijzigt naam voor 70ste verjaardag

CERN bestaat dit jaar zeventig jaar en daarom wordt het hoog tijd voor een naamsverandering, is te lezen op de website. Het onderzoeksinstituut voor deeltjesfysica in Genève wijzigt zijn naam naar Network of Experiments for Research and Development in Society. Dat klinkt al weinig veelzeggend, maar de afkorting 'Nerds' en het vernieuwde logo maken nog veel duidelijker dat het om een 1 aprilgrap gaat.

Allianz wil rijhulpsystemen op dak van auto plaatsen

Allianz schrijft dat het klanten de mogelijkheid biedt om rijhulpsystemen, ook wel ADAS genoemd, uit de bumper te halen en deze op het dak van de auto te plaatsen. Hierdoor zou de 'schadelast van personenauto's drastisch verminderd worden' en kan de premie verlaagd worden. Het systeem dat op de bijgevoegde afbeelding te zien is, ziet er niet alleen enorm ongeloofwaardig uit, maar heeft ook veel weg van een scansysteem om kentekens te checken, bijvoorbeeld om na te gaan of er voor het parkeren betaald is.