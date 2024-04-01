Nvidia koopt Xbox, Facebook-blokkade en Belletjetrekdag: het is weer 1 april

Heeft Nvidia écht Xbox overgekocht van Microsoft? Is je de toegang tot Facebook, Instagram en WhatsApp ontnomen? En ga jij je videodeurbel afplakken om mee te doen aan de Nationale Belletjetrekdag? Tweakers verzamelt in dit overzicht de beste 1 aprilgrappen.

Nvidia neemt Xbox over van Microsoft

Er heeft een enorme verschuiving plaatsgevonden, schrijft TweakTown, want Nvidia zou het Xbox-merk officieel hebben overgenomen van Microsoft. Met de overname zou Nvidia Sony met zijn aankomende PlayStation 6 in verlegenheid brengen, doordat de volgende Xbox-console gebruik zou maken van de volgende generatie AI- en raytracingmogelijkheden van Nvidia. De nieuwe Xbox zou in 2025 verschijnen, op 1 april natuurlijk. Het nieuwsbericht heeft alle ingrediënten van een broodjeaapverhaal.

Nationale Belletjetrekdag

Vele dagen in het jaar staan in het teken van iets. Zo was het 31 maart naast Eerste Paasdag ook nog eens Wereld Back-updag en een dag eerder vond de Internationale Dag van het Potlood plaats. Coolblue vond het klaarblijkelijk tijd voor een nieuwe dag, namelijk Nationale Belletjetrekdag.

Doordat veel mensen hun traditionele bel inmiddels hebben ingeruild voor een videodeurbel, is de lol er volgens de elektronicawinkel tegenwoordig wel vanaf. Daarom biedt Coolblue stickers aan om op de camera van de slimme deurbel te plakken. Met die sticker laat je aan buurtgenoten weten dat belletje trekken bij jou gewoon kan, op 1 april tenminste.

Freedom Internet blokkeert Facebook, Instagram en WhatsApp

De internetprovider is helemaal klaar met het privacy- en advertentiebeleid van Meta. Freedom Internet heeft daarom het rigoureuze besluit genomen om de diensten van het bedrijf te blokkeren per, jawel, 1 april. Klanten van Freedom zouden vanaf maandag niet langer toegang hebben tot de apps en websites van Facebook, Instagram, WhatsApp en Threads. Dat is nog niet alles, want ook de modems van de provider krijgen een update. Alle apparaten in een straal van 50 meter kunnen daardoor geen gebruik meer maken van de diensten van Meta, ook apparaten van klanten bij andere providers. Leuk bedacht, maar wij trappen er niet in!

CERN wijzigt naam voor 70ste verjaardag

CERN bestaat dit jaar zeventig jaar en daarom wordt het hoog tijd voor een naamsverandering, is te lezen op de website. Het onderzoeksinstituut voor deeltjesfysica in Genève wijzigt zijn naam naar Network of Experiments for Research and Development in Society. Dat klinkt al weinig veelzeggend, maar de afkorting 'Nerds' en het vernieuwde logo maken nog veel duidelijker dat het om een 1 aprilgrap gaat.

CERN 1 april

Allianz wil rijhulpsystemen op dak van auto plaatsen

Allianz schrijft dat het klanten de mogelijkheid biedt om rijhulpsystemen, ook wel ADAS genoemd, uit de bumper te halen en deze op het dak van de auto te plaatsen. Hierdoor zou de 'schadelast van personenauto's drastisch verminderd worden' en kan de premie verlaagd worden. Het systeem dat op de bijgevoegde afbeelding te zien is, ziet er niet alleen enorm ongeloofwaardig uit, maar heeft ook veel weg van een scansysteem om kentekens te checken, bijvoorbeeld om na te gaan of er voor het parkeren betaald is.

Allianz 1-aprilgrap

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 01-04-2024 13:02 96

01-04-2024 • 13:02

96

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Reacties (96)

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Edgar Wagt 1 april 2024 13:16
doordat de volgende Xbox-spelrekenaar gebruik zou maken van de volgende generatie KI- en raytracingmogelijkheden van Nvidia
Volgensmij moet 'raytracingmogelijkheden' hier 'straaltraceringsmogelijkheden' zijn. Een beetje slordig, tweakers!
keejoz @Edgar Wagt1 april 2024 13:46
Ik gok ook dat "KI" kort is voor Kunstmatige Intelligentie? Daar zijn we weer met die compleet ongevraagde vertalingen.
Wacht even, waarom zeg je ‘AI’ en geen ‘KI’?
AI komt van artificiële intelligentie. KI roept associaties op met kunstmatige inseminatie, dat moet je misschien niet willen. Plus, mensen in het (Nederlandse) vakgebied spreken veelal over ‘AI’.
https://decorrespondent.n...5c-0978-225e-e7b0bacb6bf9

In Belgie is "KI" algemeen bekend als het Kadastraal Inkomen.

[Reactie gewijzigd door keejoz op 22 juli 2024 16:33]

ballo50 @keejoz1 april 2024 14:17
Ik gok ook dat "KI" kort is voor Kunstmatige Intelligentie? Daar zijn we weer met die compleet ongevraagde vertalingen.
Twaekers heeft per vandaag het beleid aangepast
MeltedForest @ballo501 april 2024 14:45
Dat komt goed uit op 1 april
GT-R @keejoz1 april 2024 13:51
Kunstmatige inseminatie
Arjan P @keejoz1 april 2024 14:09
AI? Dat is toch Artificiële Inseminatie?
marque1968 @keejoz1 april 2024 14:52
Als je de berichten vandaag op tweakers van oud naar nieuw leest, snap je de KI (ipv AI), net zo goed als dat men het heeft over webstek, ipv website...
Peenutzz @marque19682 april 2024 18:25
Ik begin nu pas door te krijgen dat er iets aan 1 april was gedaan op Tweakers, opende net Chrome en bij mijn veel bezochte tabbladen stond "Bijeenkomst van Tweakers" na het aanklikken even teruggegaan om te kijken of ik het wel goed had gezien en toen was het weg.
GertMenkel
@keejoz1 april 2024 15:11
Ik heb anders gewoon een vak "KI" gehad. Ik zie niet waarom kunstmatige intelligentie nu weer op zijn Engels moet. Hier is al decennia een Nederlandse vakterm voor.

Moeten we nu alle termen voor tech topics untranslated laten omdat ze pas recent bij de normies bekend zijn nadat deze door de mainstream media zijn gehypet?

[Reactie gewijzigd door GertMenkel op 22 juli 2024 16:33]

tweakuwe @GertMenkel1 april 2024 22:55
Als je zo meer mensen bereikt is dat geen slechte reden. Taal is een gereedschap om te communiceren, als chauvinisme (wat niet persé verkeerd is altijd) de communicatie in de weg staat ben je gewoon slecht in het gebruik van taal.
RogerWilco2 @GertMenkel3 april 2024 16:48
Precies.
Toen in 20 jaar geleden op de universiteit zat heette het inderdaad KI.
TheVivaldi @keejoz1 april 2024 14:03
En “ai” is een uitroep voor medelijden/medeleven.
nout77 @TheVivaldi1 april 2024 15:17
Alle gekkigheid van 1 april on a stick..
Het wordt vaak geschreven als AI.
Vervolgens lees je de reacties onder het artikel met zinnen als: 'Al is het wat mij betreft dat..'
En moet ik die zin 2x lezen of er AI of al wordt bedoeld :)
TheVivaldi @nout771 april 2024 16:01
“Ik heb mijn been gestoten.” “AI! Dat is niet prettig.”

Ja, afhankelijk van het lettertype is het verschil tussen ‘AI’ en ‘AL/Al’ ook niet altijd even duidelijk.
Vayra @nout771 april 2024 17:52
Ja AI is echt een rotwoord. Artificiele intelligentie moet je ook niet hardop zeggen... dan word je ook uitgelachen...

Anders gaan we gewoon over op Engels. Volledig. Scheelt zoveel gezeur... En dan zeggen we gewoon dat we de taal even lenen.
MrFax @nout771 april 2024 19:19
Maar zeg je nou AI of AI? :) In het Nederlands is AI wel de beste manier om AI te zeggen, maar omdat AI een Engels woord is, is AI eigenlijk meer correct, toch? :) :+
Aiii @TheVivaldi1 april 2024 17:09
U riep?
TheVivaldi @Aiii1 april 2024 17:14
Twee i's te weinig. ;)
Powerblast @keejoz1 april 2024 14:18
Ik zou er dan ook ineens maar X doosje van maken :). Blijf het persoonlijk heel lastig lezen vinden, alles naar het Nederlands omzetten. Niks mis met wat leenwoorden hier en daar imo. Maar ieder zijn mening :)
Fornax445 @Powerblast1 april 2024 23:56
Daar maken we dan vast 'kruisdoos' van.
Accretion @keejoz1 april 2024 21:00
KI ookwel 'Kunstmatige Inseminatie', maar is een beetje afhankelijk van de context.
jahruhn @keejoz1 april 2024 22:14
Op het platteland staat KI voor: Kunstmatige Inseminatie
comatoast @keejoz2 april 2024 09:14
In Duitsland is KI de term in plaats van AI
Stonehawk @Edgar Wagt1 april 2024 13:27
Moet "tracing" niet meer richting overtrekken/volgend vertaald worden.
AibohphobiA BoB @Edgar Wagt1 april 2024 13:48
Een beetje slordig, tweakers!
Het is 'Prutsers', niet Tweakers. :)
TheVivaldi @AibohphobiA BoB1 april 2024 14:03
Of drugsmakers, aangezien dat is wat tweakers in het Engels betekent. :P
Lothlórien @TheVivaldi1 april 2024 14:59
Ik dacht dat het een optimaliseerder was?
Finraziel @TheVivaldi1 april 2024 15:51
Gebruikers er van volgens mij meer, specifiek van methamfetamine.
MeltedForest @TheVivaldi1 april 2024 14:46
Drugs is ook alweer een Engels woord... Lastig hoor dit ;(
ZenTex @MeltedForest1 april 2024 15:42
Geestverruimende middelen dan.
Krulsprietje @Edgar Wagt1 april 2024 13:40
Grutjes!
CodeCaster @Krulsprietje1 april 2024 14:17
Oma Eend gevonden!
Krulsprietje @CodeCaster1 april 2024 15:17
Aaaahhh! Giebels, pak de benenwagen!
rjmno1 @Edgar Wagt1 april 2024 14:12
Ik had belletjetrekdag ook als reclame op de tv gezien.
Ik wis niet dat het een grapje was, maar wel leuk dat ze zoiets doen.
keverjeroen @rjmno11 april 2024 21:34
Eigenlijk was het geen grapje, want de stickers waren echt.
nout77 @Edgar Wagt1 april 2024 15:20
Straalopsporingsmogelijkheden ;)
Prutser1337 @nout771 april 2024 19:12
Zowel Straal, Opsporing als Mogelijkheden lijken me mogelijk dubbelzinnig hierin. Daarom koos ik "lichtpad-simulatie".

[Reactie gewijzigd door Prutser1337 op 22 juli 2024 16:33]

Unstable Element @Edgar Wagt1 april 2024 18:19
volgens mij zou straalvolgmogelijkheden nog mooier zijn.
Prutser1337 @Edgar Wagt1 april 2024 18:44
Ik heb gekozen voor de vertaling "lichtpad-simulatie" in mijn automatisch satirische vertaling: https://www.reddit.com/r/...eus_nvideeja_koopt_xdoos/

En daarnaast "Netwerk voor Experimenten en Rationele Duurzaamheid in de Samenleving" als de alternatieve Nederlandse vertaling voor afkorting 'NERDS'.

[Reactie gewijzigd door Prutser1337 op 22 juli 2024 16:33]

sspiff @Edgar Wagt2 april 2024 07:54
Tracering is duidelijk een woord met vreemde origine, ik zou voor straalspoormogelijkheden gaan.

Toen ik op een universiteit werkte jaren terug, had ik een diensthoofd dat heel duidelijk dacht "we hebben gestreefd om onze universiteit Vlaams te maken, we gaan dan ook Vlaamse taal gebruiken". Alle eindwerken en leermateriaal moest dan ook keurig in het Nederlands, en er was een vertaalwoordenboek ter beschikking van studenten en medewerkers.

CPU? Neen, CVE, de centrale verwerkeenheid. Garbage collection? Geheugensaneering. Stack trace? Stapelspoor. Multithreading? Meerdradige uitvoering.

Ga zo maar door. Je begreep soms nauwelijks nog wat er stond in de Nederlandse tekst.
Stoney3K @Edgar Wagt2 april 2024 11:04
Even daar op inhakend, maar wat was de 1-april VTW van dit jaar precies?
graceful 1 april 2024 13:06
Ik moet zeggen dat de tijd dat bedrijven met bizar goeie 1 april grappen kwamen wel beetje voorbij lijkt.
Wraldpyk @graceful1 april 2024 13:23
De gemiddelde persoon, mijzelf inclusief, is dan ook wel een beetje klaar met de tech 1-april grappen.
djwice @Wraldpyk1 april 2024 13:30
Die van KLM is wel grappig met de nieuwe naam voor het vliegtuig, genoemd naar een van de medewerkers.
Krulsprietje @Wraldpyk1 april 2024 13:41
Echt? Neeeee er zijn ook zat mensen die hier juist naar uit kijken! :)
YopY @graceful1 april 2024 14:05
De helft van degenen die ik vandaag gelezen heb zijn te realistisch om nog satire te zijn, zoals eentje van een woningcorporatie dat je je pasgeboren baby in moet schrijven. En daarna een update met daarin "ja het was een grap, maar ze moeten zich wel inschrijven als ze 18 zijn!". Alsof ze dan voor hun 30e wel een kans hebben op een sociale huurwoning.
Azbest @YopY1 april 2024 16:17
Exact dat. Eerder kon je met een leuke photoshop aankomen en had je niemand op de tenen getrapt.

Mensen zijn ondertussen wel gewend aan fake nieuws en wordt het zodoende lastiger om met alleen een Photoshopje weg te komen.

Als een grap mislukt kan het tegenwoordig ook snel de verkeerde kant opgaan (BudLight). Voor de grotere bedrijven is het tegenwoordig meer een risico dan een publiciteitsstunt.
Stoney3K @Azbest2 april 2024 11:07
Ik vond de 1-april van Star Citizen wel leuk. Ze hadden een veegwagen op de online winkel gezet die je als speelbaar schip in het spel kon kopen.

Wat ze alleen niet hadden verwacht is dat zo veel mensen er ook werkelijk geld aan hadden uitgegeven :+
marcop23 @graceful1 april 2024 17:56
De datingapp van Tweakers en Bokt was echt een hele goeie. Maar goed, ik kan me voorstellen dat hier veel ontwikkelaars-weken in zitten. Dat maakt het eigenlijk des te beter: de realisatie hoe ver Tweakers toen gegaan is. Goeie herinneringen :)
Mariekeb @marcop232 april 2024 09:46
ja dat was de beste grap ever. En er lopen volgens mij wat Tweakers- Bokt kinderen rond inmiddels.
moonlander @marcop231 april 2024 23:32
En de grap van vandaag is dat ze geen budget meer hebben voor dit soort dingen. Het moet allemaal snel snel snel en zo snel mogelijk geld binnenharken.
jaapzb @moonlander2 april 2024 01:50
Wie heeft er in jouw havermout gepist vanochtend
kakanox @jaapzb2 april 2024 09:15
Er wordt wat zuur gemodereerd, maar ik moest wel lachen :D
Andros @graceful1 april 2024 16:08
Heel dat 1 april is al jaren gekaapt door marketingafdelingen van bedrijven, tegenwoordig kun je geen flauwe grappen meer uithalen op deze dag omdat het van 's morgens vroeg al gebruikt wordt als een grote reclameparade waardoor iedereen meteen door heeft welke dag het is. Ach ja, er zijn ergere dingen in de wereld...
Jeroenneman @graceful1 april 2024 13:24
Ik vond die van AutoWeek wel leuk en redelijk geloofwaardig.

Dacia die een oude C-klasse rebadged.
kakanox @Jeroenneman2 april 2024 09:14
Inderdaad, ik trapte daar in eerste instantie ook in.
De samenwerking tussen Renault (=Dacia) en Mercedes was er sowieso al langer; veel kleinere Mercedessen gebruikten de H5H motor van Renault (= M282 bij Mercedes), en een oud, duur model rebadgen deed Seat ook al eens (Seat Exeo = Audi A4).
The Chosen One @graceful1 april 2024 13:56
https://www.youtube.com/watch?v=Mq3e1sq_1BU
BugBoy 1 april 2024 13:46
Robert Bosch had ook een mooie. Die post vaak video's van auto-onderhoud, maar ook regelmatig kookvideo's. Dat heeft hij gecombineerd in het oliefilter van je AirFryer vervangen. Het is jammer dat het er een beetje te dik bovenop ligt met actiecodes, maar verder geniaal uitgevoerd. Chris Fix had ook leuke in het verleden, zoals Piston return springs, Blinker fluid replacement, maar dit jaar heb ik nog niets van hem gezien.
Groentjuh @BugBoy1 april 2024 14:25
LockPick Lawyer maakte de afgelopen jaren ook wel leuk video's op 1 april... Helaas nog geen van 2024 gezien, maar voor die gene willen terugblikken: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023

Ah, kijk! Hierbij 2024, hoewel ik wel eerst ook de voorgaande jaren zou kijken! Maakt het nog leuker vind ik.

[Reactie gewijzigd door Groentjuh op 22 juli 2024 16:33]

BugBoy @Groentjuh1 april 2024 18:16
Die zijn lachen dd.. Ik weet niet waarom ik naar die video's van LPL kijk, maar geeft toch iets rustgevends terwijl ik er echt helemaal niks aan heb.
jerisson 1 april 2024 13:19
Zo was het 31 maart naast Eerste Paasdag ook nog eens Wereld Backupdag ...
Dan hoop ik dat ze bij ons op het werk eraan meegedaan hebben als ik straks die grap met de hamer en de harde schijf uitvoer. :+
RelentlessRDS 1 april 2024 14:50
De aankondiging van Cyberpunk 2077: Floppy Edition vind ik persoonlijk ook een leuke.
Martinspire 1 april 2024 15:53
Lego had deze nog
https://twitter.com/LEGO_Group/status/1774693244619632917

Satisfactory kondigde aan naar de Switch te komen voor een geweldige ervaring met "smooth 7 fps".

Rocket League heeft ook een leuke, tijdelijke modus met driewielers en die kunnen ook omvallen. Als je omvalt kun je ook niet zomaar meer terug komen, daar moet je echt even omheen werken. Erg grappig gedaan.

[Reactie gewijzigd door Martinspire op 22 juli 2024 16:33]

TheVivaldi 1 april 2024 16:11
Ze hebben er bij NERDS… eh, CERN, wel werk van gemaakt, zeg, met zelfs een hele ontwerprichtlijnpagina: https://design-guidelines.web.cern.ch/guidelines/nerds-logo
LooneyTunes 1 april 2024 16:12
Jammer dat Freedom niet écht een Meta-loze verbinding kan leveren.
Ik zou dan subiet zijn overgestapt.
Scheelt een hoop geconfigureer aan de Pi-Hole. ;)
lenwar
@LooneyTunes1 april 2024 22:11
Overstappen op Adguard Home. ;)

Eén vinkje en alle Facebook-dingen zijn uit. (En je kunt ook de andere Meta-diensten zo uitzetten, samen met nog een hele zwik)
LooneyTunes @lenwar1 april 2024 23:33
Draait ook al.
Alleen moet je dan wel weten wat allemaal bij Meta draait.
Feestboek is één, maar Instagram, whatsapp etc moet je allemaal los aanvinken. ;)

Maar de Pi-hole en Adguard Home draaien 'in serie'. De Pi-Hole heeft AGH als DNS.
Ben allen nog op zoek naar een recente versie van [...]/pihole-facebook/master/pihole-facebook.txt.
Diverse lijsten die ik tegen kom zijn minimaal 3 jaar oud.

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 22 juli 2024 16:33]

Rezonator 1 april 2024 17:04
Deze vond ik ook wel goed, van stromingdienst Mubi:
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https://vhs-go.com/
Genosha 1 april 2024 17:12
Ik zag gisteren een één april grap voorbij komen in mijn Reels op Instagram. Dat per 1/4/2024 elke fatbike rijder onder de 18 een verplichte bijrijder met certificaat moest hebben. Vond hem wel geinig gevonden, maar ook best wel niveautje "iedereen haat fatbikes, dus we doen maar mee".

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