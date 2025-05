Onderzoekers: er zijn mogelijk regels nodig om geluid bij games te limiteren

Er is mogelijk beleid nodig om het geluid voor gamers te limiteren. Dat schrijven wetenschappers in een meta-analyse van onderzoeken naar geluidssterktes en gehoorschade bij gamers. Mogelijk hebben veel gamers te maken met te hard geluid tijdens het gamen.

De wetenschappers spreken zich er niet over uit hoe dat beleid eruit zou moeten komen te zien. In hun artikel in BMJ Public Health zeggen de wetenschappers alleen dat beleid mogelijk nodig is. "De bevindingen van de studie suggereren dat er prioriteit moet worden gegeven aan interventies, zoals initiatieven gericht op onderwijs en bewustmaking van de potentiële risico's van gaming op het auditieve systeem, die kunnen helpen om veilig luisteren onder gamers wereldwijd te bevorderen."

De meta-analyse heeft geen harde conclusies, maar de wetenschappers zeggen dat 'het beperkte beschikbare bewijsmateriaal dat in deze systematische scoping review is verzameld, aangeeft dat gamen een bron van onveilig luisteren kan zijn'. "Daarom lopen gamers die langdurig luisteren naar geluidsniveaus van hoge intensiteit een risico op blijvend gehoorverlies door geluid en/of tinnitus."

De onderzoeken namen geen andere bronnen van hard geluid mee, waaronder muziek uit oordopjes of koptelefoons of concerten. Daardoor is onbekend in hoeverre die bijdragen aan de bevindingen dat bij jongere generaties gehoorschade lijkt op te treden.

De wetenschappers zijn van de wereldgezondheidsorganisatie WHO, de Amerikaanse Medical University of South Carolina, het Beijing Instituut van Otolaryngologie uit China en het Ear Science Insitute uit de Australische stad Perth. Voor de meta-analyse keken de wetenschappers naar tientallen studies. Uiteindelijk namen zij veertien onderzoeken mee in de analyse.