WHO ziet geen verband tussen smartphonegebruik en kans op hersentumor

Onderzoekers in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie concluderen dat het gebruik van technologie op basis van radiogolven geen verhoogd risico op hersentumors veroorzaakt. Het gaat om een kwantitatieve analyse van 63 onderzoeken die tussen 1994 en 2022 plaatsvonden.

De onderzoekers schrijven dat blootstelling aan elektromagnetische golven op de radiofrequentieband van zo'n 10kHz tot 300GHz, ook wel RF-EMF genoemd, niet leidt tot een verhoogde kans op bepaalde vormen van kanker, waaronder hersentumors, leukemie en kanker in de hypofyse en speekselklieren. Er is in de onderzoeken gekeken naar het effect op kinderen en volwassenen. Er worden verschillende technologieën genoemd die van dergelijke elektromagnetische straling gebruikmaken: voornamelijk het gebruik van smartphones, maar ook zendmasten en basisstations.

Het gaat om een analyse van tientallen studies die in de afgelopen decennia gedaan zijn door in totaal elf onderzoeksinstanties uit tien landen. Het kwantitatieve onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de WHO om te achterhalen of dergelijke elektromagnetische straling kankerverwekkend is. Momenteel staat deze technologie nog geclassificeerd als '2B' door het International Agency for Research on Cancer, wat betekent dat het nog steeds 'mogelijk kankerverwekkend' is. Een adviesgroep binnen die organisatie wil dat deze classificering aangepast wordt in navolging van het betreffende onderzoek, zo schrijft Reuters.