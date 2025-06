ReMarkable brengt Paper Pro uit met 11,8"-kleurenscherm en schermverlichting

ReMarkable heeft de Paper Pro aangekondigd, de eerste e-inktablet van het bedrijf met een kleurenscherm en schermverlichting. Het 11,8"-scherm ondersteunt negen kleuren bij het schrijven met de stylus. De reMarkable Paper Pro is nu beschikbaar voor 649 euro.

De tablet heeft een door reMarkable aangepast Canvas Color-scherm dat een latency heeft van 12ms, 40 procent minder dan de reMarkable 2. Het bedrijf blijft die tablet overigens verkopen, naast de Paper Pro. In tegenstelling tot andere e-inkschermen, gebruikt het Canvas Color-scherm geen kleurenfilter om kleuren te weergeven, maar zijn de e-inkpixels gekleurd, schrijft reMarkable. Daardoor kan het scherm dunner zijn.

ReMarkable zegt dat gebruikers met het kleurenscherm bijvoorbeeld aantekeningen kunnen maken met een rode kleur of zaken kunnen highlighten met geel. Met de meegeleverde stylus kunnen gebruikers met negen kleuren schrijven of tekenen. Het scherm zelf ondersteunt 'duizenden' kleuren. De tablet heeft ook als eerste reMarkable-tablet verlichting, zodat hij ook in donkere omgevingen gebruikt kan worden.

De behuizing van de Paper Pro is gemaakt van aluminium en glas, en het apparaat is 5,1mm dik. De tablet gaat volgens reMarkable tot twee weken mee op een volle accu. ReMarkable brengt ook een toetsenbordhoes uit voor de Paper Pro. De Paper Pro kost 649 euro en wordt geleverd met een Marker-stylus. De Marker Plus-stylus kost 50 euro extra en heeft onder meer een ingebouwde gum. De toetsenbordcover kost 249 euro. De Paper Pro is per direct te koop.