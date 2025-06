Iets meer dan een jaar geleden reviewde ik het misschien wel populairste digitale notitieblok van dat moment: de reMarkable 2. Ik vergeleek hem met een Lenovo Smart Paper, die eigenlijk meer een Android-tablet met een e-inkscherm was, en een Kobo Elipsa, die je eerder kunt zien als een e-reader met een pennetje erbij. Voor wie een digitaal notitieblok zoekt, bleek de populariteit terecht en was de reMarkable 2 inderdaad de beste keuze, was ook mijn conclusie.

De reMarkable 2 is echter niet perfect. Hij is prijzig en was als enige niet voorzien van een frontlight, dus je kunt hem niet gebruiken als er weinig of geen omgevingslicht is. Ook mist de reMarkable 2 een kleurenscherm. Dat was bij de introductie in 2020 niet gek, want dergelijke e-inkschermen waren er helemaal niet, maar we zijn vier jaar verder en ondertussen heeft iedere e-readerfabrikant wel een apparaat uitgebracht met een kleurenscherm.

Toen was er de reMarkable Paper Pro. Niet de reMarkable 3 zoals je misschien had verwacht. Uit die naamgeving kun je al afleiden dat dit niet zomaar de opvolger van de reMarkable 2 is, maar een nieuw apparaat, dat het bedrijf naast de reMarkable 2 zal verkopen. De Paper Pro heeft een groter scherm, kan kleuren weergeven en is voorzien van 64GB opslag in plaats van de toch wat karige 8GB in de reMarkable 2.

Van buiten

(In) de doos De Paper Pro wordt geleverd in een doos van bedrukt karton. De binnenverpakking is gemaakt van karton en papier. De tablet wordt geleverd met USB-C-kabel, maar zonder oplader. Er is een gebruikshandleiding (EN), maar geen servicehandleiding te downloaden. ReMarkable stelt een eigen analyse (EN) beschikbaar van de uitstoot die het apparaat genereert tijdens zijn levensduur.

Het mooie van de reMarkable 2, of in ieder geval een van de mooie dingen, is dat de tablet heel dun is. Hij weegt 399 gram en is net iets dikker dan de USB-C-poort aan de onderkant. Het design is asymmetrisch, waardoor je hem makkelijk in een hand kunt houden zonder de touchscreen te beroeren. De gekozen materialen zijn mooi, met een metalen rand rondom en een glazen voor- en achterkant.

De Paper Pro is duidelijk van een ander kaliber. Hij weegt 524 gram en heeft een groter scherm. De diagonaal is 11,8", tegenover de 10,3" van de reMarkable 2, en hij is ook duidelijk dikker. De resolutie is met 2160x1620 pixels hoger geworden ten opzichte van de 1872x1404 pixels bij de reMarkable 2, maar de scherpte is vrijwel hetzelfde gebleven: 229dpi voor de Paper Pro en 226dpi voor de reMarkable 2. Ook deze tablet is mooi afgewerkt, maar de achterkant is nu één geheel met de rand rondom. De voorkant is nog steeds van glas, maar het asymmetrische ontwerp is niet gebleven en lijkt weer meer op de reMarkable 1. Op de achterkant zitten vier niet te missen rubberen voetjes, zodat je de Paper Pro als een notitieblok op tafel kunt leggen zonder de behuizing te beschadigen. Die voetjes waren subtieler bij de dunnere en al met al wat elegantere reMarkable 2. Als je ze naast elkaar legt is de Paper Pro toch een beetje een lomp apparaat.