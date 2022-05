Nog altijd wint de nieuwe digitale wereld in rap tempo terrein op de oude, analoge wereld. Die laatste is weliswaar aan de verliezende hand, maar heeft nog altijd diverse bastions waarin zij dapper standhoudt. Vaak zijn er weliswaar relevante digitale alternatieven, maar prefereert een bepaalde groep mensen simpelweg de originele ervaring.

Zo kun je met een vr-bril inmiddels de wereld over reizen, al zal dat voor velen in het niet vallen bij het met eigen ogen aanschouwen van andere landen en culturen. Kranten, tijdschriften en boeken kun je inmiddels op een veelvoud van apparaten in digitale vorm tot je nemen, maar er zijn nog genoeg mensen die het gevoel van papier onder de vingers, het ritselen van de bladzijden en de geur van inkt verkiezen.

Wat als je beide werelden kunt combineren? Dat is niet altijd mogelijk, maar daarom geen minder aantrekkelijk idee. Voor Magnus Wanberg was dat begin 2013 niet anders. Wanberg zocht naar een manier om het gevoel van een doodgewoon aantekeningenblok te combineren met de mogelijkheden van een digitale tablet. Daartoe richtte hij in zijn woonplaats Oslo, Noorwegen in dat jaar de start-up reMarkable op en begon hij aan de ontwikkeling van het apparaat dat beide werelden bij elkaar moet brengen.

Papieren tablet

Eind 2016 werd een succesvolle crowdfundingcampagne gestart, waarna begin 2017 de eerste preorders binnenstroomden. De tablet ging simpelweg de reMarkable heten en werd vanaf het eind van dat jaar verstuurd naar klanten over de hele wereld. Anno 2020 is inmiddels de opvolger gearriveerd: de reMarkable 2. Wij kregen van gebruiker Jerie de kans om de nieuw iteratie van deze bijzondere tablet te bekijken, waarvoor dank.

De reMarkable 2 belooft net als zijn voorganger in de eerste plaats het gevoel van schrijven op papier te combineren met de mogelijkheden van de digitale wereld. Daarbij is de tablet volgens de fabrikant nog slimmer geworden en bovendien de dunste tablet in zijn soort. Daar zit een behoorlijke prijs aan vast. Alleen de tablet zelf kost al een slordige 399 euro en dan hebben we het nog niet gehad over de broodnodige accessoires. Over onze ervaringen met de reMarkable 2 lees je in deze review.