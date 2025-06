Spotify brengt afspeellijst uit die meermaals per dag verandert

Spotify heeft de daylistfunctie wereldwijd uitgebracht. De daylist is een playlist die zich aanpast aan het moment van de dag en de voorkeuren van de gebruiker. De functie werd vorig jaar september aangekondigd, maar was nog niet in Nederland of België beschikbaar.

De daylistplaylist wordt automatisch gegenereerd en baseert zich op de muzieksmaak van de gebruiker op specifieke momenten van de dag, of specifieke dagen van de week. Als een gebruiker bijvoorbeeld vaak naar een bepaald genre luistert aan het begin van een werkdag, dan zal de daylist dat herkennen en dat genre ook laten terugkeren in de playlist. Daylist is op te zoeken in de webversie en staat in de Made For You-hub in de app. De daylist is beschikbaar voor gratis gebruikers en abonnees.