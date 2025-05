Meta en Spotify stellen dat 'complexe' AI-wetgeving van EU groei belemmert

Meta-ceo Mark Zuckerberg en Spotify-ceo Daniel Ek hebben een gezamenlijke verklaring gedeeld waarin ze de Europese regels over opensource-AI-modellen bekritiseren. Ze stellen dat de wetgeving onduidelijk is en dat groei en innovatie daardoor belemmerd worden.

"Door de gefragmenteerde regelgeving en inconsequente implementatie wordt innovatie belemmerd en worden ontwikkelaars tegengehouden", stellen Zuckerberg en Ek in hun verklaring. Ze beweren dat er met opensource-AI-modellen een eerlijk speelveld wordt gecreëerd, aangezien hiermee wordt voorkomen dat de macht in de AI-industrie komt te liggen bij een paar grote spelers. De 'risicomijdende' Europese regels zouden echter de 'theoretische schade' van dergelijke opkomende technologieën willen tegengaan, waardoor Europese organisaties nu niet optimaal kunnen profiteren van opensource-AI en grote groeikansen missen.

Door de 'complexe regels' zou Europa het risico lopen om achter te raken op de rest van de wereld, beweren de partijen. De ceo's vragen Europa om de regelgeving te stroomlijnen, zodat duidelijker wordt wat wel en niet mag. Meta brengt zijn multimodale opensource-Llama-modellen nu voor de zekerheid niet uit in de EU omdat het niet zeker is of ze voldoen aan de wetgeving. "Daardoor krijgen Europese organisaties geen toegang tot de nieuwste opensourcetechnologie."

De bedrijven beweren dat de regels die als doel hebben om de concurrentie te bevorderen, het tegenovergestelde effect bereiken, aangezien er hierdoor maar weinig Europese ontwikkelaars succesvol zullen worden op de AI-markt. Spotify stelt dat zijn succes voor een groot deel te danken is aan vroege investeringen in AI, aangezien gebruikers hierdoor gepersonaliseerde aanbevelingen van artiesten en muzieknummers krijgen. Hoewel Spotify een succesvol Europees bedrijf is, beweert Ek dat de complexe regelgeving ervoor zorgt dat Europa steeds minder techgiganten voortbrengt. "Kortom, Europa moet werken aan een nieuwe aanpak met duidelijkere regels en een consistentere handhaving", concluderen de bedrijven.