'Samsung wil smart-tv's met Tizen OS zeven jaar lang van updates gaan voorzien'

Samsung is naar verluidt van plan om de softwareondersteuning voor zijn smart-tv-besturingssysteem Tizen te verlengen van drie naar zeven jaar. Dat zou gelden voor zijn 2024-modellen en enkele 2023-televisies.

Samsung wil zijn smarttelevisies net zo lang van software-updates gaan voorzien als zijn high-end smartphones, schrijft KED Global op basis van een interne briefing van de Zuid-Koreaanse fabrikant. Het bedrijf zou hiermee naar eigen zeggen de kloof tussen zijn marktaandeel en dat van Chinese concurrenten als Hisense en TCL willen vergroten.

Volgens KED Global geldt het updatebeleid van zeven jaar in ieder geval voor de tv's die Samsung afgelopen maart uitbracht. Daaronder vallen onder meer de S85D-, S90D- en S95D-oledtelevisies. Ook zouden 'sommige' producten die in 2023 uitkwamen in aanmerking komen voor de langere ondersteuningsperiode, al worden daarbij geen specifieke modellen bij genoemd. Samsungs naaste concurrent in de smart-tv-markt, LG, beloofde begin dit jaar om zijn televisies van 2022 en nieuwer vijf jaar lang van upgrades te voorzien.