Samsung Galaxy S24 FE duikt op bij de Amerikaanse FCC

De Samsung Galaxy S24 FE is opgedoken bij de Amerikaanse FCC. Uit de keuring blijkt dat het toestel 162mm lang en 77,3mm breed is. De smartphone beschikt over een plat scherm, ondersteunt Wi-Fi 6E, nfc en 5G-connectiviteit. De S24 FE zou in oktober worden geïntroduceerd.

Uit de FCC-documenten die MySmartPrice kon inkijken, blijkt dat het toestel draadloos kan opladen met 9W. De smartphone zou ook andere apparaten draadloos kunnen opladen met dat vermogen. Het toestel heeft productnummmer SM-S72U meegekregen en dit nummer is ook opgedoken in de GeekBench-database. Uit die gegevens blijkt dat de smartphone een Samsung Exynos 2400-soc meekrijgt.

Begin augustus kwam Android Headlines met enkele vermoedelijke specificaties van de Galaxy S24 FE naar buiten. De smartphone zou nagenoeg hetzelfde ontwerp als de Galaxy S23 FE meekrijgen, maar wel over een wat groter 6,7”-amoledscherm beschikken. Dat paneel zou een 120Hz-refreshrate meekrijgen. De Samsung Galaxy S24 FE zou vier camera’s bevatten: een 10-megapixelselfiecamera, een 50-megapixelhoofdcamera, een 12-megapixelultrawidecamera en een 8-megapixelzoomcamera. Het is op dit moment niet duidelijk wanneer Samsung de smartphone precies zal aankondigen en hoeveel het apparaat zal kosten.