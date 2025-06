Bloomberg: Nokia overweegt netwerkdivisie te verkopen, Samsung heeft interesse

Nokia overweegt zijn mobielenetwerkafdeling af te stoten. Samsung is een van de partijen die daar mogelijk interesse in heeft, schrijft Bloomberg. De gesprekken daarover bevinden zich nog in een zeer vroeg stadium.

Bloomberg baseert zich op bronnen die bij die besprekingen betrokken zijn, maar anoniem willen blijven. Nokia zoekt naar een toekomst voor zijn divisie die mobielenetwerkapparatuur maakt. Opties kunnen bestaan uit de verkoop van de hele afdeling of een deel daarvan, het afstoten ervan of samenvoegen met een concurrent. Volgens Bloomberg bevinden die overwegingen zich nog in een zeer vroeg stadium. De waarde van die divisie zou op zo'n negen miljard euro worden geschat.

Hoewel de gesprekken nog niet ver zijn, zou Samsung al wel interesse in de divisie hebben getoond. Het bedrijf wil zijn eigen netwerkdivisie uitbreiden. Details over hoe ver de gesprekken zijn of welke interesse Samsung heeft, zijn er nog niet. Het bedrijf wil tegenover Bloomberg geen commentaar geven.

Nokia's netwerkafdeling is groot; vorig jaar was dat goed voor 44 procent van de jaaromzet van het bedrijf. Daarmee is het de grootste individuele afdeling die het bedrijf nog heeft. Nokia heeft echter moeite om daar veel winst mee te maken. Dat is opvallend omdat het bedrijf geopolitiek gezien een sterke positie zou moeten hebben. Kernapparatuur voor mobiele netwerken wordt op het moment veel gemaakt door Huawei, maar de afgelopen jaren is dat bedrijf steeds meer onder vuur komen te liggen door handelsrestricties tussen de VS, Europa en thuisland China. Het Finse Nokia is een van de weinige bedrijven die complete mobiele netwerken kan leveren, inclusief die kernapparatuur. Toch verloopt die verkoop moeizaam, voornamelijk omdat veel telecomproviders upgrades uitstellen of bij het Zweedse Ericsson inkopen.