HMD brengt Nokia G11 en G21 met 90Hz-scherm uit voor onder 200 euro

Het Finse HMD Global brengt de Nokia G11 en G21 uit, twee vrijwel identieke telefoons die beide op de markt komen voor onder de 200 euro. De telefoons hebben een Unisoc-soc, een 90Hz-lcd en een 5050mAh-accu.

De telefoons draaien op een Unisoc T606, met twee Arm Cortex-A75-kernen op 1,6GHz en zes Cortex-A55-kernen op dezelfde kloksnelheid, voorzien van een Arm Mali-G57-gpu op 650MHz. Unisoc laat de soc maken op 12nm.

De telefoons zijn 164,6x75,6x8,5mm groot en wegen 190g. In de behuizing van de telefoons zit een 5050mAh-accu die met 18W op te laden is via de USB-C-poort. Er is ook een 3,5mm-jack voor aansluiten van oortjes en koptelefoons. Gebruikers kunnen in de behuizing twee nano-simkaarten kwijt, naast een micro-sd-kaart. De G11 komt uit met 32GB aan opslag en de G21 met 128GB. Het werkgeheugen van de G11 is 3GB en dat van de G21 is 4GB.

Het scherm is een 6,5"-lcd met 1600x720 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. In het scherm zit een inkeping voor de 8-megapixelfrontcamera. Aan de achterkant heeft de G11 een 13-megapixelcamera, terwijl de G21 een 50-megapixelcamera heeft. Beide telefoons hebben een 2-megapixelmacrocamera en een dieptesensor.

De telefoons krijgen twee OS-upgrades; ze komen uit met Android 11, dus HMD belooft Android 12 en 13 voor de telefoons uit te brengen. HMD belooft drie jaar beveiligingsupdates. De G11 komt in april uit in de Benelux in een 3/32GB-versie voor 149 euro, terwijl HMD de G21 deze week uitbrengt met een 4/128GB-configuratie voor 199 euro.