HMD presenteert volgende week zijn eerste Nokia-tablet

HMD gaat in oktober een tablet uitbrengen onder de Nokia-merknaam. Specificaties zijn nog niet bekend, maar vermoedelijk draait het apparaat op Android, net als de Nokia-smartphones van licentienemer HMD.

In een teaser op Twitter toont Nokia Mobile de zijkant van de tablet, met ook in beeld de nieuwe versie van de Nokia 3310, die in 2017 verscheen. 'Alles wat je verwacht van Nokia in een tablet', schrijft het bedrijf, met daarbij de datum 6 oktober.

In welk opzicht de tablet een link heeft met de vernieuwe versie van de klassieke Nokia 3310 is niet duidelijk. Dat toestel draait geen Android, maar eigen software van Nokia voor featurephones. Het ligt niet voor de hand dat er een tablet komt met die software.

Er zijn al langer aanwijzingen dat er een Nokia-tablet op komst is. Nokiamob schreef eind juli al over vermeldingen van de Nokia T20 bij retailers. Het zou gaan om een 10,4"-tablet met 4GB ram en 64GB flashopslag en er zouden wifi- en 4G-versies komen. Bij een webshop stonden die varianten in de lijst voor prijzen van 217 en 237 euro.

Het Finse HMD heeft sinds 2016 de rechten op de Nokia-merknaam voor mobiele apparaten in handen. Tot nu toe heeft het bedrijf alleen telefoons uitgebracht. In 2015 verscheen wel de Nokia N1, een 8"-Android-tablet. Destijds was de Nokia-merknaam voor smartphones in handen van Microsoft, maar Foxconn kreeg een licentie op het gebruik van de naam voor de tablet.