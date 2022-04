Qualcomm neemt voormalig topman van HMD en Nokia in dienst

Juho Sarvikas is in dienst getreden bij chipontwerper Qualcomm. Sarvikas werkte tot voor kort bij HMD Global, waar hij aanvankelijk verantwoordelijk was voor de producten die de Nokia-licentienemer uitbracht. Eerder werkte Sarvikas bij Nokia.

Sarvikas vertrok vorige maand bij HMD Global en toen was niet bekend waar hij heen ging. Qualcomm maakt nu bekend dat de topman is aangetrokken en de rol van VP & President voor de afdeling Noord-Amerika krijgt. Het is niet bekend wat hij precies gaat doen bij Qualcomm.

Het aantrekken van de topman die veel ervaring heeft met consumentenproducten kan te maken hebben met stappen die Qualcomm wil zetten op de consumentenmarkt. Volgens een recent gerucht werkt de chipmaker aan een Android-handheldconsole die op de Nintendo Switch zou lijken.

Sinds 2006 werkte Sarvikas voor Nokia. Hij begon daar als productmanager en beklede daarna diverse managementfuncties van afdelingen die gericht waren op producten. Toen Nokia door Microsoft werd overgenomen, bleef hij daar werken. In 2016 was Sarvikas een van de oud-Nokia-werknemers die HMD Global opzette. Dat bedrijf brengt smartphones uit onder de Nokia-merknaam. Hij begon daar als chief product officer.