FTC laat zaak tegen Qualcomm over bundelen modemchips met patenten vallen

De Amerikaanse Federal Trade Commission gaat toch niet bij het Hooggerechtshof in cassatie in een zaak tegen Qualcomm over de bundeling van baseband-chips met patenten. De FTC gelooft nog steeds dat Qualcomm de wet heeft overtreden, maar laat de zaak toch vallen.

De FTC heeft te maken gekregen met 'significante tegenwind' in de zaak en stopt er daarom mee, blijkt uit het statement. Vermoedelijk ziet de overheidscommissie in de VS niet langer een goede manier om te winnen in de zaak. De FTC won een eerste zaak tegen Qualcomm bij een lagere rechter, maar een hogere rechter gaf vorig jaar juist de chipontwerper gelijk.

Qualcomm bundelde de levering van modemchips aan patentovereenkomsten en volgens de FTC mocht dat niet. De FTC was van mening dat Qualcomm het met dit beleid moeilijker maakte voor concurrerende chipmakers, omdat de licentievoorwaarden bepaalden dat een fabrikant die een telefoon uitbracht met een modem van een andere fabrikant dan Qualcomm, alsnog gedwongen werd om royalty's te betalen voor de standaardessentiële octrooien van Qualcomm.

De rechter oordeelde vorig jaar dat het zogeheten no licence, no chips-beleid geen additionele toeslag in het leven roept voor de verkoop van modemchips van concurrenten en hij vond dat er daarmee geen sprake is van het ondermijnen van de concurrentie.