Microsoft brengt optionele Windows 10-update uit met probleemoplossingen

Microsoft heeft previewupdate KB5000842 uitgebracht voor alle edities van Windows 10. Met deze update worden onder andere activatieproblemen en vastlopers bij het afsluiten van specifieke versies van het besturingssysteem verholpen.

De update lost het probleem op waarbij Windows 10-versie 2004 niet meer reageerde bij een hybride shutdown, zegt Microsoft. Dat probleem werd veroorzaakt door een fout in een voorgaande update. Daarnaast moet deze update een probleem oplossen met het activeren van Windows 10 met de OA 3.0-tool. Dit gebeurde bij versies van Windows 10 1809 en later.

Verder zet deze update een nieuwe stap in de richting van het afscheid van Edge Legacy. Microsoft kondigde in februari al aan dat deze oude versie van Edge gaat verdwijnen en wordt vervangen door de op Chromium gebaseerde Edge-browser. Previewupdate KB5000842 verwijdert deze verouderde versie van de browser en loopt daarmee vooruit op de grote update van 13 april, waarmee Legacy Edge voor alle Windows 10-gebruikers wordt verwijderd.

Aangezien het een previewupdate is, moeten gebruikers van Windows 10 de update zelf ophalen en installeren via Windows Update in instellingen. Op de website van Microsoft staat een volledig overzicht van alle verbeteringen en oplossingen in update KB5000842.