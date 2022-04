Microsoft maakt Windows 10 21H1 beschikbaar voor zakelijke validatie

Microsoft heeft 21H1 voor Windows 10 beschikbaar gemaakt voor commercial pre-release validation door zakelijke gebruikers. Hiermee krijgen bepaalde zakelijke gebruikers al een blik op de update, die vrijwel geen nieuwe functies bevat.

Zakelijke gebruikers kunnen Windows 10 versie 21H1 volgens Microsoft via Windows Update, Windows Server Update Services en Azure Marketplace binnenhalen, of de ISO downloaden. Het gaat hierbij niet om systemen die Windows 10 Home draaien, maar bijvoorbeeld om de zakelijke versies waarvan het beheer via it-afdelingen verloopt of die onder een volumelicentie vallen.

Microsoft meldt dat 21H1 bij een upgrade vanaf Windows 10 versie 2004 of 20H2, via een enablement package wordt geleverd en benadrukt de snelheid en kleine hoeveelheid downtime die hiermee gepaard zou gaan. Upgrades vanaf eerdere versies duren langer.

Windows 10 versie 21H1 is een kleine cumulatieve update, zo maakte Microsoft zelf in februari al bekend. Wanneer de algemene beschikbaarheid volgt is niet bekend, maar afgaande op voorgaande jaren zou Microsoft in mei kunnen beginnen met de distributie op grote schaal.