Belastingsamenwerking West-Brabant had opnieuw datalek

De Belastingsamenwerking West-Brabant maakte het kinderlijk eenvoudig om gegevens van belastingplichtigen in te zien, zo ontdekte een inwoner van Zevenbergen. De Brabantse dienst heeft het datalek gedicht. Vier jaar geleden had de dienst ook een datalek.

De Belastingsamenwerking West-Brabant stuurde bij aanvragen over WOZ-aanslagen links naar pagina's die eindigden op een getal. Door dit getal te wijzigen waren pagina's van andere belastingplichtigen te zien met onder andere namen, adressen en WOZ-beschikkingen, schrijft BN deStem. Ook bood de eenvoudige work-around toegang tot gerechtelijke vonnissen in schuldhulpsaneringszaken. Niet duidelijk is van hoeveel belastingplichtigen de gegevens in te zien waren. In totaal int de Brabantse dienst namens elf gemeenten en twee waterschappen voor ongeveer een half miljoen huishoudens belastingen.

De fout werd ontdekt door een man uit Zevenbergen. Die waarschuwde de klantenservice van de Belastingsamenwerking West-Brabant tot drie keer over het datalek, maar de dienst kwam pas in actie nadat BN deStem contact opnam over de zaak. Directeur Peter Stoffelen spreekt van een wake-upcall om in het vervolg beter naar de beveiliging te kijken. "Dit lek is veroorzaakt door een contactformulier dat we nog niet zo lang geleden aan onze website hebben toegevoegd. Met dat formulier zijn zo’n 400 documenten geüpload."

In 2017 had de dienst van West-Brabant ook een datalek. Door een fout kregen toen 750 tot 800 personen het aanslagbiljet van één enkele persoon uit Dongen te zien bij het inloggen met hun eigen gegevens.

Update 09.00: Aanvankelijk stond in dit artikel dat het datalek de Belastingdienst West-Brabant betrof maar de naam van de dienst is Belastingsamenwerking West-Brabant. Met dank aan DrAMetElfeNd.