Microsoft geeft details over Windows 10 21H1-upgrade met nieuwe Hello-functie

De komende Windows-upgrade, Windows 10 21H1, heeft verbeteringen voor thuiswerken en voor Windows Hello. Dat heeft Microsoft bekendgemaakt bij het aankondigen van de upgrade. Die moet ergens voor de zomer uitkomen.

Microsoft noemt drie nieuwe functies, waarvan twee zijn gericht op it-beheerders. Zo krijgt Windows Defender Application Guard prestatieverbeteringen, zoals het sneller openen van documenten. Er zitten in de update ook prestatieverbeteringen voor Windows Management Instrumentation Group Policy Service.

De derde genoemde wijziging zit in Windows Hello; als er nu een camera die biometrische authenticatie ondersteunt in de laptop of tablet zelf zit en gebruikers hebben een externe camera die ook Hello ondersteunt, kunnen gebruikers kiezen welke camera Windows voor Hello moet gebruiken. Dat kon tot nu toe niet. Dat moet de werking van externe webcams met Hello verbeteren bij laptops die intern al een Windows Hello-camera hebben.

Volgens Microsoft is 21H1 een relatief kleine upgrade en installatie zal daardoor hetzelfde gaan als bij een maandelijkse beveiligingsupdate. De bèta voor Insiders in het Beta-channel begint donderdag en de upgrade moet voor de zomer uitkomen voor alle gebruikers. De ondersteuning voor 21H1 zal anderhalf jaar zijn.