Microsoft deelt 24 juni details over 'volgende generatie' van Windows

Microsoft houdt later deze maand een presentatie waarin het details over de volgende generatie van Windows deelt. Het bedrijf verstuurt uitnodigingen voor een digitaal evenement op donderdag 24 juni.

Het Microsoft-evenement wordt live uitgezonden om 17:00 uur Nederlandse tijd, meldt het bedrijf. Het evenement volgt eerdere teasers van Microsoft over een mogelijke nieuwe versie van het Windows-besturingssysteem. Ceo Satya Nadella liet tijdens het Microsoft Build-evenement al weten dat het bedrijf binnenkort meer details zou delen over 'de volgende generatie' van het OS.

Het is niet bevestigd wat de 'volgende generatie' van Windows precies inhoudt, maar gezien eerdere teasers en hints wordt verwacht dat Microsoft in ieder geval grote visuele wijzigingen zal aankondigen voor zijn besturingssysteem. Microsoft lijkt in de uitnodiging voor het komende evenement al een vernieuwd Windows-logo te teasen.

Er gaan bijvoorbeeld al langer geluiden rond over een project met de codenaam Sun Valley, waarbij werd gesproken over de gebruikersinterface en het om een omvangrijke aanpak van het ontwerp van Windows ging. Onder andere het ontwerp van het startmenu en de taakbalk zou een flinke wijziging meekrijgen. De wijzigingen zouden volgens geruchten later dit jaar worden doorgevoerd in de 21H2-update van Windows 10.

Microsoft heeft al enkele visuele aspecten van Windows 10 aangepast. Zo introduceerde het bedrijf recentelijk nieuwe systeemiconen. Er verschenen onlangs ook screenshots van een vernieuwd Actiecentrum en taakbalkmenu's. Het bedrijf liet dit jaar daarnaast weten dat het de ontwikkeling van Windows 10X staakt, een versie van het OS voor apparaten met twee schermen. Functies van dat besturingssysteem zouden worden toegevoegd aan de reguliere versie van Windows 10.