Microsoft introduceert Segoe UI Variable-font in testversie Windows 10

Microsoft heeft een nieuwe testversie van Windows 10 vrijgegeven met een reeks kleine wijzigingen. Het bedrijf introduceert onder andere een nieuwe Segoe UI-font, die goed leesbaar zou zijn op verschillende lettergroottes

De testversie van Windows betreft Insider Preview Build 21376, die aan gebruikers in het dev-kanaal is vrijgegeven. Het bedrijf licht de toevoeging van Segoe UI Variable uit, een variant van Segoe. Het fonttype Segoe is volgens Microsoft oorspronkelijk ontworpen voor weergave op 9pt en minder goed bruikbaar voor grotere of kleinere lettergroottes. Segoe UI Variable zou beter leesbaar zijn bij kleinere weergaven dan 9pt en er ook bij grotere weergaven goed uitzien.

Volgens Microsoft zal het nieuwe fonttype nog niet overal in het OS direct zichtbaar zijn. Gaandeweg moet dit op steeds meer plekken verschijnen. Het gaat om een Windows 10-release in de co_release-branch, waarbij co voor Cobalt staat. Dit is de codenaam die Microsoft intern hanteert. De verwachting is dat de uiteindelijke publieke release in de herfst plaatsvindt.

Andere wijzigingen bij buildversie 21376 betreffen onder andere updates voor het cursorontwerp bij drag-and-drop, een aanpassing van het icoontje voor de Connect-app en een reeks fixes. Een week geleden liet Microsoft nog weten dat het na vijftien jaar het standaard lettertype van Office gaat vervangen. Er zijn nu vijf fonts te proberen. Over een paar maanden kiest Microsoft het nieuwe standaardfont voor Office.