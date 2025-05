Microsoft brengt nieuw lettertype uit voor Word, Outlook, PowerPoint en Excel

Microsoft heeft Bierstadt als nieuw standaardlettertype gekozen voor zijn kantoorsoftware Word, Outlook, PowerPoint en Excel. Het lettertype gaat vanaf nu Aptos heten. Het voormalige standaardlettertype Calibri blijft wel in 365-software beschikbaar.

Het nieuwe lettertype was volgens Microsoft nodig omdat 'de technologie' de afgelopen jaren is veranderd en verwijst daarbij naar schermen met hogere resoluties. Daarom maakte Microsoft ruim twee jaar geleden bekend vijf nieuwe lettertypes te testen, waaruit uiteindelijk een opvolger van het huidige standaardlettertype zou worden gekozen. Sindsdien was het lettertype al te gebruiken in 365-apps. Voorheen was het standaardlettertype sinds 2007 Calibri. Daarvoor was Times New Roman het standaardlettertype.

Aptos is gemaakt door Steve Matteson, ook de ontwerper van het Segoe-lettertype, dat voor Windows wordt gebruikt. In een blog legt Matteson uit hoe hij Aptos heeft ontworpen. Microsoft zegt dat de andere vier fonts Grandview, Seaford, Skeena en Tenorite beschikbaar blijven in de 365-apps, evenals Calibri en Times New Roman. Microsoft zegt dat het Aptos de komende maanden uitrolt naar alle 365-apps en -diensten.