OM onderzoekt CLoP-ransomwareaanval op datadeeltool MOVEit Transfer

Het Nederlandse Openbaar Ministerie onderzoekt 'een grootschalige datadiefstal' na de hack op MOVEit Transfer. Deze zakelijke software laat bedrijven data delen. Onder meer TomTom, Shell, elektriciteitsnetbeheerder TenneT en vakantieparkbeheerder Landal zijn slachtoffer van de aanval.

"De hack lijkt wereldwijd slachtoffers te hebben gemaakt bij vele bedrijven en (overheids)organisaties, schrijft het OM. Meerdere Nederlandse bedrijven en organisaties zijn slachtoffer. Het is niet duidelijk wat voor data de hackers hebben gestolen, maar het zou mogelijk om privégegevens gaan van klanten. Volgens TenneT werd de hack op 31 mei ontdekt. Hackersgroep CLoP claimt achter de aanval te zitten en zegt 'een grote hoeveelheid data' in handen te hebben.

Het Team High Tech Crime van de Nederlandse politie onderzoekt de aanval, samen met nationale en internationale partners. De politie doet verder geen uitspraken over specifieke gebruikers. Slachtoffers worden aangeraden zich te melden bij de cybercrimeteams van de politie in hun regio. Klanten van MOVEit Transfer krijgen het advies om de adviezen van maker Progress te volgen.

Het Nationaal Cyber Security Centrum waarschuwde begin juni over een lek binnen MOVEit, een SQL-injectiekwetsbaarheid waardoor aanvallers ongeautoriseerd toegang konden krijgen tot de database van een MOVEit-server. Toen waren er al vermoedens dat hackers data hadden gestolen. In Nederland zouden er 134 MOVEit-servers in gebruik zijn.