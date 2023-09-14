'Amerikaanse hotelketen Caesars betaalde miljoenen aan hackers die data stalen'

Caesars Entertainment, een Amerikaanse keten van hotels en casino's, heeft mogelijk 'tientallen miljoenen' betaald aan ransomwaregroep Scattered Spider. Dat meldt persbureau Bloomberg. Hackers zouden gedreigd hebben om data van het bedrijf te publiceren.

Caesars Entertainment zou sinds eind augustus het doelwit zijn geweest van Scattered Spider, dat ook bekendstaat als UNC 3944. De groep wist via social engineering toegang te krijgen tot de netwerken van het bedrijf. Ze kreeg volgens Bloomberg toegang tot het netwerk van een externe leverancier voordat ze toegang kreeg tot de netwerken van Caesars Entertainment zelf.

Scattered Spider zou gedreigd hebben om gegevens van Caesars Entertainment online te zetten. Het bedrijf betaalde de cybercriminelen daarop 'tientallen miljoenen dollars', melden ingewijden aan het persbureau. Volgens The Wall Street Journal betaalde het bedrijf 'ongeveer de helft van de geëiste 30 miljoen dollar aan losgeld'.

Caesars heeft het datalek inmiddels bevestigd. Volgens de keten hebben de hackers via social engineering onder meer gegevens verkregen uit de database van zijn loyaliteitsprogramma. Daaronder vallen bijvoorbeeld rijbewijsnummers en mogelijk burgerservicenummers van 'een aanzienlijk aantal leden in de database'. Het bedrijf heeft geen aanwijzingen gezien dat er ook wachtwoorden, bankrekeninginformatie of betaalkaartinformatie van leden zijn verkregen.

Caesars heeft naar eigen zeggen 'stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat de onbevoegde partij de gestolen gegevens verwijdert'. Daarmee lijkt het bedrijf te bevestigen dat het losgeld heeft betaald, hoewel dat niet concreet wordt genoemd. Het bedrijf zegt niet te kunnen garanderen dat de gegevens daadwerkelijk zijn verwijderd.

Een andere casinogroep, MGM Resorts International, kondigde eerder deze week aan te zijn gehackt. Daardoor lagen systemen van dat bedrijf plat, waaronder de gokmachines in zijn casino's en de boekingssystemen voor zijn hotels en restaurants. Er waren ook problemen met de digitale kamersleutels en de e-mailadressen van het bedrijf. Op sociale media zijn beelden te zien van lege casino's met niet-werkende gokmachines.

Bronnen vertellen aan Reuters dat Scatterred Spider ook achter deze aanval op MGM zit, hoewel de ALPHV/BlackCat-ransomwaregroep inmiddels de verantwoordelijkheid heeft opgeëist. De FBI kondigde eerder aan onderzoek te doen naar deze cyberaanval.