JetBrains brengt losstaande RustRover-ide voor Rust uit

JetBrains brengt een nieuwe ide uit voor werk met Rust. RustRover is een losstaande ide die naast tools als IntelliJ IDEA bestaat en specifiek voor die programmeertaal geschikt is. De bestaande plug-in blijft bestaan, maar verdwijnt op termijn.

JetBrains zegt dat RustRover aanvankelijk als een early access program beschikbaar komt. Tijdens een publieke previewfase is het integrated development environment nog gratis te gebruiken. Hoe het licentiemodel er in de toekomst uit gaat zien, wil JetBrains later pas bepalen. De previewfase loopt tot uiterlijk september 2024, maar kan ook eerder afgelopen zijn.

De ide heet RustRover. Dat is een ide die specifiek werkt met Rust zonder dat dat als plug-in moet worden ingeladen in bestaande ide's zoals IntelliJ IDEA en CLion. Wel is de functionaliteit van RustRover ook als plug-in in IntelliJ IDEA Ultimate in te laden. Tijdens de previewfase is dat ook mogelijk voor CLion, maar het bedrijf zegt dat het niet duidelijk is of het met dat laatste doorgaat.

De bestaande plug-in die programmeurs in IntelliJ gebruiken voor Rust blijft bestaan en blijft ook open source beschikbaar via GitHub en de JetBrains Marketplace. Wel waarschuwt het bedrijf dat het 'zijn best zal doen' om compatibiliteit met nieuwe ide-versies te garanderen, maar dat het geen bugfixes meer doet en geen nieuwe features meer aan die plug-in toevoegt.

RustRover heeft onder andere templates voor Rust, net als codeaanvullingen en -verbeteringen. De ide repareert automatisch bepaalde onderdelen die niet kloppen. Verder heeft de ide standaardfunctionaliteiten zoals syntaxhighlights, een debugger en testomgeving. RustRover heeft verder volledige ondersteuning voor commandline-interfaceapplicaties en ondersteuning voor Docker en Visual Studio Code. Naast Rust ondersteunt RustRover ook Cargo en TOML.