JetBrains brengt losstaande RustRover-ide voor Rust uit

JetBrains brengt een nieuwe ide uit voor werk met Rust. RustRover is een losstaande ide die naast tools als IntelliJ IDEA bestaat en specifiek voor die programmeertaal geschikt is. De bestaande plug-in blijft bestaan, maar verdwijnt op termijn.

JetBrains zegt dat RustRover aanvankelijk als een early access program beschikbaar komt. Tijdens een publieke previewfase is het integrated development environment nog gratis te gebruiken. Hoe het licentiemodel er in de toekomst uit gaat zien, wil JetBrains later pas bepalen. De previewfase loopt tot uiterlijk september 2024, maar kan ook eerder afgelopen zijn.

De ide heet RustRover. Dat is een ide die specifiek werkt met Rust zonder dat dat als plug-in moet worden ingeladen in bestaande ide's zoals IntelliJ IDEA en CLion. Wel is de functionaliteit van RustRover ook als plug-in in IntelliJ IDEA Ultimate in te laden. Tijdens de previewfase is dat ook mogelijk voor CLion, maar het bedrijf zegt dat het niet duidelijk is of het met dat laatste doorgaat.

De bestaande plug-in die programmeurs in IntelliJ gebruiken voor Rust blijft bestaan en blijft ook open source beschikbaar via GitHub en de JetBrains Marketplace. Wel waarschuwt het bedrijf dat het 'zijn best zal doen' om compatibiliteit met nieuwe ide-versies te garanderen, maar dat het geen bugfixes meer doet en geen nieuwe features meer aan die plug-in toevoegt.

RustRover heeft onder andere templates voor Rust, net als codeaanvullingen en -verbeteringen. De ide repareert automatisch bepaalde onderdelen die niet kloppen. Verder heeft de ide standaardfunctionaliteiten zoals syntaxhighlights, een debugger en testomgeving. RustRover heeft verder volledige ondersteuning voor commandline-interfaceapplicaties en ondersteuning voor Docker en Visual Studio Code. Naast Rust ondersteunt RustRover ook Cargo en TOML.

JetBrains RustRover

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 14-09-2023 15:14 19

14-09-2023 • 15:14

19

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Reacties (19)

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AEIOU 14 september 2023 15:32
dat het licentie model nogniet bepaald is laat mij wel aarzele over het proberen tegenover een text editor met rust-analyzer. Heb ook vaak het gevoel dat IDE's iets te veel weg werken van het compilatie en LSP processen, wat goed kan zijn voor productiviteit, maar het is uit mijn ervaring dan toch een stuk frustrerender waneer iets ineenkeer nietmeer werkt dan.
cascer1 @AEIOU14 september 2023 15:43
Als het iets op de andere licenties van JetBrains lijkt zal het wel €99 excl btw per jaar zijn, met het 2e jaar 20% korting en vanaf het 3e jaar 40% korting. Zo gaat dat bij hun meeste andere IDEs.

IntelliJ is het eerste jaar €169 excl btw en dan die kortingen voor volgende jaren, sommige zijn iets goedkoper (€69 excl btw eerste jaar en dan die kortingen)

Deze prijzen zijn voor individuele gebruikers (niet betaald door bedrijf, ook niet vergoed door bedrijf) en mogen gebruikt worden op meerdere apparaten zolang het dezelfde persoon is die de licentie gebruikt. Commerciëel gebruik is dan toegestaan.

Als je het namens een bedrijf koopt is de prijs hoger en checken ze iets agressiever voor concurrent use (de OS username moet hetzelfde zijn om concurrent use van één license toe te staan).

Ze hebben ook maandelijkse licenses, de maandprijs is 10% van de jaarlijkse prijs. (oftewel bij jaarlijks is 2 maanden gratis)

Wat betreft het wegwerken van compilatiestappen merk ik bij Java in IntelliJ weinig verschil in onze Maven workflow. Je ziet duidelijk welke commands hij uitvoert en krijgt ook de output te zien. je kan ook nog steeds custom commands runnen of gewoon lekker je build tools blijven de IDE blijven gebruiken. Het voordeel van de IDE is vooral intelligente suggesties en code completion, welke in mijn ervaring bij JetBrains producten altijd heel goed werken.

[Reactie gewijzigd door cascer1 op 23 juli 2024 22:40]

Verwijderd @cascer114 september 2023 16:00
Ik heb zelf een all products pack met 40% korting. Ik gebruik nu eigenlijk alleen Rider, Clion en Pycharm actief, maar bij 3 producten zou ik zeker naar all products kijken. Toen ik het aanschafte was dat al goedkoper dan drie losse licenties. En nu zit er nog meer in het pack als toen.
cascer1 @Verwijderd14 september 2023 16:07
All products pack is €289 per jaar dus dat is bij drie producten inderdaad voordelig afhankelijk van wat je gebruikt. Voordeel is dat er ook meteen Code With Me bij zit, wat ik wel een beetje mis nu ik alleen nog een IntelliJ licentie heb, dus nu ben ik gelimiteerd tot sessies van 30 minuten wat soms irritant is.

Overigens ook een leuk feitje over Jetbrains licenties: Na minimaal één jaar continue subscription krijg je een fallback license naar de versie die een jaar voor het beëindigen van je license actief was. Die mag je dan permanent blijven gebruiken zonder te betalen :)
AEIOU @cascer114 september 2023 16:06
is wel een mooi model om over tijd korting te geven maar ik durf nogsteeds niet te zeggen of het dan waard voor mij zou zijn. van wat ik begrijp krijg je gewoon de hele suite aan open source tools kant en klaar zonder ooit stil te staan bij waarom je deze tools zou willen of nodig hebben.

los van mijn zorgen blijven die jetbrains tools wel echt geweldig in dat ze gewoon werken en hoe mooi ze zijn.
trab_78 @AEIOU14 september 2023 17:23
Nou, mijn ervaring is dat een goede IDE juist heel veel productiviteitswinst geeft, zonder dat je inboet op inzicht in processen. Ik werk al >20 jaar als Java/Scala/Kotlin developer, waarvan ik de laatste 10 jaar ofzo met IntelliJ gewerkt heb. Altijd door mijn werkgever betaald, maar ik en mijn collega's vinden IntelliJ elke cent meer dan waard.

Ik weet niet hoe de tooling rondom Rust is, maar JetBrains kennende zal hun IDE ongetwijfeld erg goed zijn.
AEIOU @trab_7814 september 2023 17:53
Voor op de klok betaald krijgen en gewoon code schrijven klopt dat ook helemaal. Ik heb zelf niet dat soort jaren ervaring maar in mijn 8 jaar C programeren heb ik al veel momenten gehad waar ik blij ben dat ik geleerd heb hoe de onderliggende open source tools daadwerkelijk werken.
Dit verschilt ook redelijk wat per programeer taal aangezien somige talen ontworpen zijn om deze aspecten simpler te maken, en rust is ook een van die talen die dat probeert dus waarschijnlijk zal de jetbrains ide een geweldige tool zijn.
trab_78 @AEIOU15 september 2023 11:21
Ik weet niet hoe het in andere ecosystemen is, maar bij de JVM-talen schermt JetBrains je niet af van de command line tools. Je roept dezelfde Gradle build aan vanuit IntelliJ, die je ook van de command line aanroept, en die ook op de CI-server wordt aangeroepen.
Diablow @trab_7817 september 2023 12:35
Met de plugin werkte het min of meer hetzelfde, maar dan met 'cargo' commands. Als je al gewend bent aan JetBrains IDE's maakt het dat een stuk makkelijker. Omdat veel hetzelfde werkt.
DJ Henk @AEIOU15 september 2023 12:55
Het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Ik ben onlangs na jaren voor Go development geswitched van een TUI text editor (Kakoune) naar Goland van Jetbrains. Vanwege de betere LSP-integratie, CoPilot-integratie en veel betere refactoring tools. Dat bevalt prima! Echter, voor version control gebruik ik nog steeds git op de command line. Git in een GUI is raar.
Stetsed 14 september 2023 15:16
Ik gebruik zelf rust-analyzer met Neovim als mijn IDE voor Rust en vindt het zeer fijn. Maar altijd interessant wanneer er nieuwe tools komen.
CH4OS @Stetsed14 september 2023 15:18
Tools van JetBrains werken ook erg fijn, kan ik uit eigen PHPStorm ervaring vertellen. :) Ook dat vond ik altijd een fijne IDE en heb deze ook lang nog gebruikt bij mijn huidige werkgever, al doen wij niets met PHP. :)
Keyb @Stetsed14 september 2023 15:37
Ik switch er veel tussen neovim en Jetbrains Goland/Webstorm e.d. Jetbrains spullen blijf ik toch erg fijn vinden. Op dagen dat ik veel docker/beheer dingen doe grijp ik zeker steeds naar neovim omdat het veeeeeel sneller opstart. Als ik een dag veel go, java of js/ts moet schrijven grijp ik naar Jetbrains IDEs.
DaanJordaan @Stetsed15 september 2023 07:07
Same, ook voor web development trouwens. Ben recentelijk ook bezig met Kotlin en daar IntelliJ voor gebruikt. Het is interessant om te merken hoe ver je dan opeens van de tooling af staat. Voor veel dingen roept zo’n IDE gewoon bestaande tools aan, maar alles wordt weg geabstraheerd achter knopjes en magie. Zeker in een nieuw domein zo ik mensen aanraden om wat dichter bij materie te blijven.
Off-topic: Wat ik echt iedereen kan aanraden, in welke editor dan ook, is het runnen van tests vanuit je editor. Die integratie van IntelliJ is echt fantastisch. (Voor Vim, het zal eens niet, vim-test)
WendelV 14 september 2023 15:29
Deze moderne stijl JetBrains look (vscode-like) hebben ze ook in andere JetBrains IDE's zitten. Gebruik het zelf naar volle tevredenheid in Android Studio, waar het in settings onder "New UI" aan te zetten is. (beta, maar zelf geen problemen ondervonden).
- peter - 14 september 2023 15:35
Gebruik zelf CLion met de Rust plugin, en dat werkt lekker. Ben benieuwd naar deze nieuwe IDE.
Robert-Jan 14 september 2023 16:48
Toevallig gisteren de Rust-plugin geïnstalleerd voor IntelliJ IDE. Vroeg mij al af waarom er in grote letters [Deprecated] bij stond. Dit is dus de reden.

Kom uit de Java / JavaScript / TypeScript hoek en ben net begonnen met het leren van Rust. Mooie taal die veel al in de compiler-stap afdwingt. Zoals types en en vrijmaken van geheugen. Alleen moet nog even landen hoe dat nou precies werkt met die variabelen. Lastig!
JustFogMaxi 14 september 2023 15:17
Ik dacht RustRemover :+
evanraalte 14 september 2023 15:45
Ik ben sinds een weekje intellij (in PyCharm vorm) aan het gebruiken. Bepaalde zaken zijn wel echt nice, gezien de meeste plugins door JB worden onderhouden. Je werkt ook dat de IDE beter op maat is voor de taal die je gebruikt, dat scheelt over tijd waarschijnlijk een hoop kopzorgen. Voor nu wel een aantal bevindingen:
- Qua editor is VSCode wel prettiger. De keyboard shortcuts, en sowieso je settings die als code worden opgeslagen vind ik heerlijk.
- In de eerste week heb ik al meerdere keren een jaren oude ticket gevonden met betrekking tot een probleem wat ik tegenkwam. Sure in VSCode ben ik voor bepaalde plugins ook wel problemen tegengekomen, maar ik had verwacht dat PyCharm wat gepolijster zou zijn.

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