Google steekt miljoen dollar in verbeterde interoperabiliteit tussen Rust en C++

Google investeert een miljoen dollar in de Rust Foundation om de interoperabiliteit tussen Rust en C++ te verbeteren. Google hoopt dat de adoptie van Rust in de ontwikkelgemeenschap daarmee verder uitgebreid wordt.

Het geld is specifiek bedoeld voor het Interop Initiative van de Rust Foundation. Dit initiatief heeft als doel naadloze interoperabiliteit tussen bestaande C++-code en Rust-code mogelijk te maken. Dit is belangrijk voor organisaties die geleidelijk aan migreren naar Rust, aldus de Rust Foundation in een aankondiging.

Verschillende bedrijven stappen over van C++ naar Rust, vooral omdat Rust minder geheugenfouten veroorzaakt. Veel kwetsbaarheden in Google-producten worden veroorzaakt door geheugenfouten. Google sloot zich daarom in 2021 bij de Rust Foundation aan en heeft de taal sindsdien geïntroduceerd in onder meer Android en Chromium. "Rust is een van de sterkste tools die we hebben om beveiligingsproblemen als gevolg van geheugenfouten aan te pakken", aldus Google in een eigen verklaring.

Veel van de codebasis van Google-producten is echter nog in C++ geschreven. Ook andere organisaties werken tegelijkertijd met oudere C++-codebases en Rust. Volgens Lars Bergstrom, bestuursvoorzitter bij de Rust Foundation en directielid bij Google, is het daarom essentieel dat de interoperabiliteit tussen de twee talen verbeterd wordt voor de adoptie van Rust.