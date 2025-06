'Jeff Bezos en Nvidia investeren miljoenen in start-up achter mensachtige robot'

Onder meer Amazon-oprichter Jeff Bezos en Nvidia hebben naar verluidt tientallen miljoenen dollars geïnvesteerd in Figure AI. Dat bedrijf maakt mensachtige robots die moeten worden ingezet voor gevaarlijke taken. Eerder investeerden Microsoft en OpenAI al in Figure AI.

Jeff Bezos heeft ongeveer 100 miljoen dollar geïnvesteerd, en Nvidia zo'n 50 miljoen. Dat schijft Bloomberg op basis van ingewijden. In totaal heeft Figure AI in deze investeringsronde 675 miljoen dollar opgehaald. Het doel was 500 miljoen. Vorige maand stak Microsoft 95 miljoen dollar in het bedrijf. Ook onder meer OpenAI, Intel, LG en Samsung hebben reeds enkele miljoenen geïnvesteerd. Eerstgenoemde was volgens Bloomberg in eerste instantie van plan om de start-up over te nemen. Figure AI was voor de investeringsronde naar schatting 2 miljard dollar waard.

Figure AI werkt sinds zijn oprichting in 2022 aan een robot die eruitziet en beweegt als een mens, genaamd Figure 01. Volgens de oprichter, Brett Adock, kan de robot kijken naar mensen die een taak uitvoeren, en ze vervolgens zelfstandig nadoen. Als voorbeeld deelt hij een video waarin Figure 01 koffiezet.

Het doel is dat deze robot ingezet kan worden voor gevaarlijke taken. Ook moet Figure 01 volgens de makers helpen om de personeelstekorten te verkleinen. De start-up wil het investeringsbedrag gebruiken om Figure 01 te testen in magazijnen. Volgens Adock zijn de 'structurele, repetitieve en vaak gevaarlijke taken in een magazijn' een 'goede eerste toepassing' van de robot. Het bedrijf is al een samenwerking met BMW gestart om de robot in te zetten voor de productie van auto's.