Alphabet investeert 300 miljoen dollar in AI-start-up Anthropic

Alphabet heeft eind vorig jaar 300 miljoen dollar geïnvesteerd in AI-start-up Anthropic. Dat bedrijf maakt een concurrent voor OpenAI's ChatGPT. Anthropic zegt dat het in de toekomst op Google Cloud wil gaan werken en samen met Google AI-systemen wil ontwikkelen.

De investering zou al eind vorig jaar zijn gedaan maar destijds niet zijn benoemd, schrijft The Financial Times. Google-moederbedrijf Alphabet zou zo'n 300 miljoen dollar, of 277 miljoen euro, hebben geïnvesteerd in Anthropic, waar een aandeel van tien procent van de start-up tegenover staat. Alphabet bevestigt de investering tegenover de krant, maar geeft daar verder geen details over.

Ondertussen heeft Anthropic zelf aangekondigd dat het wil samenwerken met Google Cloud voor het draaien van zijn kunstmatige-intelligentiesystemen. Anthropic zegt dat 'de bedrijven samen AI-computingsystemen kunnen ontwikkelen' door Googles tpu- en gpu-clusters te gebruiken om de AI-systemen te trainen en op te schalen. Anthropic noch Alphabet linkt de eerdere investering en het gebruik van Cloud overigens aan elkaar. Anthropic werkt onder andere aan een chatbot genaamd Claude, waar een zoekmachine in is geïntegreerd.

De investering van Alphabet lijkt erg op die van concurrent Microsoft in OpenAI. Microsoft investeerde daar eerder al tien miljard dollar in. Tegelijk is de investering ook weer anders, want Alphabet werkt zelf ook aan een kunstmatige intelligentie die vergelijkbaar is met ChatGPT. Het bedrijf voelt de hete adem van de concurrentie en schakelde onlangs zelf oprichters Larry Page en Sergey Brin in om te helpen bij de AI-strategie van het bedrijf. Google organiseert op woensdag een evenement waar het mogelijk een eerste versie van zijn chatbot in Zoeken laat zien.