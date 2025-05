'Google vraagt Larry Page en Sergey Brin om hulp rondom ChatGPT-concurrent'

Google heeft de hulp ingeschakeld van oprichters Larry Page en Sergey Brin om de AI-strategie van het bedrijf te bespreken. Managers zouden de druk voelen om te reageren op ChatGPT. Later dit jaar zou Google een eigen chatbotzoekmachine uitbrengen, schrijft The New York Times.

De huidige Google-ceo Sundar Pichai zou Page en Brin hebben gevraagd mee te denken over de strategie van het bedrijf, schrijft The New York Times op basis van bronnen die bij die gesprekken waren. Page en Brin zijn nog wel bij Google betrokken, maar hebben daar al een tijd niet meer de leiding. Page en Brin zouden de productstrategie rondom kunstmatige intelligentie hebben bekeken en hun adviezen daarover hebben gegeven. Managers binnen het bedrijf zouden volgens de betrokkenen de concurrentiedruk voelen om een eigen chatbot op te richten die concurreert met ChatGPT.

ChatGPT kwam eind november uit in bètafunctie. Ook Google werkt aan kunstmatige intelligentie en heeft een eigen chatbot in de maak genaamd LaMDA, maar die is niet publiekelijk beschikbaar. Het bedrijf heeft tot nu toe nog weinig losgelaten over het project en wanneer het dat uitbrengt voor algemeen gebruik. Volgens The New York Times wil het bedrijf 'later dit jaar' een eigen versie van zijn zoekmachine inclusief chatbot uitbrengen. Het is niet bekend wanneer dat gebeurt, maar mogelijk wordt die onthuld tijdens ontwikkelaarsconferentie I/O, die in mei plaatsvindt.

Daarnaast zou Google zeker twintig andere kunstmatige-intelligentietools uitbrengen. Daar zou bijvoorbeeld een tool genaamd Colab bij zitten, waarmee ontwikkelaars automatisch Android-apps kunnen ontwikkelen. Ook wil Google een programmeertool uitbrengen genaamd PaLM-Coder 2.

Ceo Pichai heeft ondertussen 'code rood' gegeven binnen het bedrijf. Dat zou betekenen dat sommige producten sneller moeten worden getoetst, goedgekeurd en klaar worden gemaakt om uit te worden gebracht.