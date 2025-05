Gemeente en hogeschool Breda openen gameontwikkelingshub op campus

De gemeente Breda heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met Ubisoft en de hogeschool in de stad om een gameontwikkelaarshub op te zetten. De Video Game Accelerator 2.0 is inmiddels officieel geopend.

De ontwikkelaarshub werd geopend bij een ceremonie op de Breda University of Applied Sciences. Dat gebeurde door de hogeschool samen met de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en Ubisoft, dat een onbekend bedrag in het project investeert. Op de campus komen start-ups te werken naast de opleiding zodat studenten niet alleen kunnen leren om games te ontwikkelen, maar ook om die direct in de markt te kunnen zetten.

De meeste van die ontwikkelingen vinden plaats in de Video Game Accelerator 2.0, een gebouw op de campus waar niet alleen de opleidingen plaatsvinden maar waar wetenschappers ook toegepast onderzoek kunnen doen naar de ontwikkeling van gametechnologieën. Daarnaast is het mogelijk er demonstraties te houden en kunnen bedrijven in het gebouw komen werken.

De universiteit van Breda biedt al langer een van de grootste game-opleidingen van Europa aan en in de stad worden al langer initiatieven genomen om gameontwikkeling te stimuleren. Dat gebeurt onder andere via de Stichting Breda Game City. Verdere plannen worden volgens de hogeschool in de loop van het jaar uitgebreid.